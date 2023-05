Scaletta concerto Bruce Springsteen a Roma domenica 21 maggio 2023: canzoni e a che ora inizia

Dopo il concerto a Ferrara, tra non poche polemiche per via dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, Bruce Springsteen è pronto a esibirsi di nuovo. Ma questa volta a Roma, sullo sfondo del meraviglioso Circo Massimo. L’attesa per i fan è finita, il conto alla rovescia si può attivare: questa sera il grande cantautore, tra evergreen e pezzi recenti, salirà sul palco. Tra strade chiuse, bus che dovranno deviare il loro percorso e non pochi disagi per i cittadini. Ma ecco tutte le informazioni e la (possibile) scaletta del concerto di questa sera.

Scaletta del concerto di Bruce Springsteen stasera a Roma al Circo Massimo

Il concerto di Bruce Springsteen inizierà alle 19.30 con l’opening act, ma ecco la scaletta (che potrebbe comunque subire delle variazioni):

No Surrender

Ghosts

Prove it All Night

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Candy’s Room

Kitty’s Back

Nightshift (Commodores cover)

Mary’s Place

The E street shuffle

Johnny 99

Last Man Standing

Backstreets

Because the night

She’s the one

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Born in the USA

Born to Run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the dark

Tenth Avenue Freeze Out

I’ll se you in my dreams.

Come cambia la viabilità, orari metro per il concerto di Bruce Springsteen

I biglietti, come si può immaginare, non sono più disponibili: è tutto sold out. Quanto alla viabilità, invece, i cittadini dovranno fare i conti con dei cambiamenti, tra strade chiuse e autobus che dovranno deviare il loro percorso. Come fa sapere Roma Mobilità, sono già chiuse via dei Cerchi, via del Circo Massimo, piazzale La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e la corsia preferenziale di lungotevere Aventino in direzione di via della Greca. Domenica, a chiudere alla viabilità, a partire dalle 18, sarà anche via di San Gregorio. Previste chiusure, poi, su viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro di Marcello. In occasione del concerto, invece, il servizio delle metro è stato prolungato: le ultime corse delle metropolitane saranno 1,30 di notte, mentre i parcheggi di scambio saranno aperti sino alle ore 2,30.

Per il deflusso degli spettatori, dalle ore 23 è prevista da Atac la chiusura, lungo la linea B, delle stazioni di Circo Massimo e Colosseo. In alternativa si potrà utilizzare la stazione Piramide. Complessivamente, 20 linee bus saranno interessate da provvedimenti di deviazione (3Nav, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC, nME). La linea 628, è deviata già da inizio servizio di venerdì 19 maggio; le linee 81, 83, 118, 160, 170, 715, 716 e 781 saranno interessate da cambio di percorso a partire dalle 20 di sabato mentre per le restanti linee, le deviazioni saranno a partire dalle 18 di domenica. La C3 sarà deviata sabato e domenica. Le notturne n716, nMC, nME saranno deviate nella notte tra sabato e domenica e, sino a cessate necessità, anche nella notte tra domenica e lunedì. Da ricordare che domenca le linee 51, 75, 85, 87 e 118 sono deviate anche per la consueta pedonalizzazione dei giorni festivi di via dei Fori Imperiali.