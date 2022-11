Concorso al Comune di Nettuno: bandi, requisiti, posizioni aperte e come candidarsi

Opportunità di lavoro, nonostante il periodo non sia dei migliori per gli italiani, tra bollette e rincaro dei prezzi. Il Comune di Nettuno, sul litorale romano, è alla ricerca di personale e sono stati pubblicati, nella sezione dedicata del sito istituzionale, i bandi di concorso per il reclutamento di personale tecnico e amministrativo.

Le figure professionali che servono al Comune di Nettuno

Nello specifico, sono stati pubblicati gli avvisi per le seguenti figure professionali:

1 Istruttore Tecnico – Geometra (Categoria C posizione economica C1) a tempo pieno e indeterminato

1 Istruttore Amministrativo (Categoria C posizione economica C1) a tempo pieno e indeterminato

1 Istruttore Direttivo Amministrativo (Categoria D posizione economica D1) a tempo pieno e indeterminato

1 Istruttore Direttivo Tecnico (Categoria D posizione economica D1) a tempo pieno e indeterminato

1 Assistente Sociale (Categoria D posizione economica D1) a tempo parziale e indeterminato

2 Assistenti Sociali ( Categoria D posizione economica D1) a tempo pieno e indeterminato.

Scadenze e come presentare la domanda

La scadenza per presentare domanda, secondo le modalità descritte negli avvisi reperibili integralmente nella sezione “bandi e concorsi” della sezione amministrazione trasparenza del sito https://trasparenza.comune.nettuno.roma.it/pagina640_concorsi-attivi.html, è fissata per il 23 novembre 2022.

QUI TUTTE LE INFO SUI REQUISITI PER LE VARIE POSIZIONI

“Con la pubblicazione di questi bandi di concorso – dichiara il Commissario Straordinario Bruno Strati – interveniamo per sopperire alla grave carenza di personale all’interno dell’Ente. A questi bandi di concorso, le cui procedure saranno concluse entro la fine dell’anno, si aggiungeranno poi le procedure per l’assunzione di altro personale da inserire nel comparto vigilanza non appena conclusa la partecipazione sindacale per l’approvazione del nuovo Regolamento di Polizia locale”.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica,

a pena di esclusione, compilando l’apposito modello di domanda on line collegandosi alla

piattaforma https://comunedinettuno.concorsismart.it/ con queste modalità: