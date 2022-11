Concorso Regione Campania, si cercano 5.000 giovani da assumere: bando, requisiti e come fare domanda

Arriva un maxi concorso della Regione Campania per il reclutamento di migliaia di giovani entro il 2023. Si tratta di un’assunzione a tempo indeterminato per ben 5.000 risorse. L’uscita del bando inoltre è prevista a breve. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Maxi concorso Regione Campania: si cercano 5mila giovani

Ad annunciare la selezione di personale è il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. La Regione Campania pubblicherà un bando di concorso per assumere 5mila persone a tempo indeterminato nei Comuni e in altre istituzioni pubbliche. Anche se il bando deve ancora uscire, è già stato approvato dalla Giunta Regionale.

Nel dettaglio, il nuovo blocco di assunzioni che interesserà a breve la Campania segue la precedente selezione pubblica, bandita 4 anni fa e che ha portato all’inserimento stabile di 5.000 risorse nel settore pubblico. La nuova selezione, prevista per il 2023, è rivolta ad altri 5.000 posti di lavoro. In totale saranno quindi 10mila le risorse assunte stabilmente nel settore pubblico in Campania.

Profili richiesti, prova scritta e orale: come funziona

Il prossimo bando di concorso della Regione Campania per l’assunzione di 5.000 giovani sarà rivolto a impiegati e altri profili. Il concorso sarà gestito direttamente dalla Regione. E’ prevista una sola prova scritta, seguita da un periodo di formazione che durerà 3 mesi e da una prova orale. Al termine delle fasi selettive si procederà all’assunzione immediata mediante contratti a tempo indeterminato. L’obiettivo è quello di avviare le procedure di selezione già nel 2023 e di concludere l’iter entro massimo 12 mesi.

Concorso regione Campania: dove consultare il bando

Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami e sarà consultabile anche sul portale web dell’ente regionale campano, seguendo il percorso Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.