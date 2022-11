Concorsi Inps: posizioni aperte, bandi, assunzioni e come fare domanda

Sono in programma ben 13mila assunzioni all’interno dell’Inps. Un progetto che rientra nel piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, rivolto sia a diplomati che a laureati. E, nello specifico, 8.624 nuove unità di personale verranno arruolate entro il 2022, 2.309 entro il 2023, 2.062 entro il 2024. Un piano di intervento che vuole essere finalizzato intanto a garantire il tournover del personale, ma anche a garantire più efficienza, nuovi servizi all’ente oltre ad attuare interventi relativi al Pnrr.

Posizioni aperte

Le posizioni aperte sono relative a personale dirigenziale e personale non dirigenziale, seppure tra gli obiettivi principali dell’Inps c’è la volontà di attuare una rivoluzione tecnologica e organizzativa per promuovere un servizio innovativo per l’utenza. Il programma di assunzioni è ancora in itinere, non sono state rese note le figure professionali che verranno assunte dall’istituto, ma basterà tenere sotto controllo il portale web dell’Inps e la Gazzetta ufficiale per essere prontamente informati sugli eventuali concorsi. Intanto vengono resi noti alcuni posti disponibili che dovranno essere coperti o comunque quali sono le figure più ricercate.

Assunzioni nel 2022, 2023 e 2024

Il 2022 verrà probabilmente l’arruolamento di 14 medici della seconda fascia funzionale, 45 di prima fascia; 8 professionisti tecnico-edilizi di primo livello; 335 unità con profilo informatico; 1440 consulenti protezione sociale; 532 unità da inquadrare in posizione economica C1. Nel 2023 si prevede, verosimilmente, l’assunzione di 14 medici della seconda fascia funzionale, 453 medici di prima fascia funzionale; 8 tecnici edili di primo livello; 1.486 unità di area C, posizione economica C1. Per il 2024, infine, sono previste le assunzioni: di 1 dirigente di prima fascia, 10 dirigenti amministrativi di seconda fascia funzionale, 11 medici di seconda fascia funzionale, 36 medici di prima fascia funzionale, 4 professionisti tecnico edilizi di primo livello, 3 professionisti statistico attuariali di primo livello, 6 professionisti legali di primo livello, 499 unità di area C con posizione economica C1, 499 unità in posizione economica C1, 993 unità da inquadrare in area B, con posizione economica B1 e un insegnante.