Damiani Gioielli assume, è alla ricerca di 400 persone: requisiti e come candidarsi

Damiani Gioielli assume. E’ alla ricerca di 400 persone da assumere nei prossimi anni. Il Gruppo leader dei gioielli annuncia un piano di crescita con nuovi inserimenti e progetti di formazione. A dare la notizia è stato lo stesso presidente del Gruppo Guido Grassi Damiani in una recente intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, nella quale si fa riferimento alla crescita dell’azienda.

Damiani Gioielli assume: “Assumeremo 400 persone nei prossimi anni”

Il Presidente dell’azienda ha affermato che nel prossimo futuro saranno inserite 400 nuove risorse, ma sarà fatta anche formazione ai nuovi lavoratori grazie al progetto Academy. Le scelte sono state prese alla luce del bilancio positivo degli ultimi anni e in vista dei promettenti mesi del nuovo anno.

“Nei primi mesi stiamo già crescendo con un’importante doppia cifra – ha dichiarato Guido Grassi Damiano a Il Sole 24 Ore -. Per quest’anno siamo cautamente ottimisti, certamente non si può prescindere dal caro energia e dalla situazione geo-politica che ha conseguenze anche sugli approvvigionamenti. Tuttavia possiamo pianificare le nostre attività con serenità, anche grazie al delisting, che ci consente di mettere a punto strategie di medio-lungo periodo. E potremmo crescere ancora di più se avessimo più risorse, dal momento che non riusciamo a soddisfare tutti gli ordini. Per questo vogliamo assumere circa 400 persone nei prossimi anni.” Molte delle 400 assunzioni avverranno attraverso la Damiani Academy. Il progetto ad oggi ha permesso di assumere già 162 persone di cui almeno il 67 % donne.

Come candidarsi alle posizioni aperte

Da operai, impiegati agli addetti alle vendite: le 400 figure ricercate potrebbero spaziare come professionalità. Al momento in Italia l’azienda ricerca cassieri e sales assistant. Sul sito ufficiale dell’azienda nella sezione “carriera” è possibile verificare le posizioni aperte e cliccare su quella di interesse per vedere i requisiti e inviare una domanda.

Cliccando su “Apply now” in alto a destra è possibile candidarsi alla posizione aperta di interesse registrandosi preliminarmente per accedere all’area riservata. Attraverso l’apposito form è possibile inviare il curriculum vitae.