Roma, si cercano installatori di contatori del gas: basta la licenza media, come candidarsi

Si cercano installatori di contatori del gas a Roma. Si tratta di un’assunzione a tempo determinato che può durare fino a 24 mesi, ma non è escluso che il rapporto di lavoro si trasformi poi a tempo indeterminato. I candidati prescelti verranno impiegati in una ditta che si occupa dei servizi per 2i Rete Gas. Non sono necessari titoli di studio particolari, basta la licenza media, ma la domanda verrà tenuta in considerazione a patto che venga inviata entro il 20 novembre prossimo.

Come fare la domanda e quali sono i requisiti

Sono 5 gli installatori che verranno selezionati dalla Pluriservice Innovation Srl e verranno impiegati nell’area metropolitana Lazio nord e centro. Per quanto riguarda i requisiti viene richiesta: la licenza media, la conoscenza di Word e la patente di guida categoria B/C. L’assunzione verrà effettuata a tempo determinato per 12/ 24 mesi con turni diurni, ma è prevista la possibilità che si trasformi in un contratto a tempo indeterminato.

A selezionare i candidati sarà lo staff dei Servizi per l’Impiego di Roma Tiburtina, ma avranno priorità coloro che risultano essere iscritti al Centro per l’impiego. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum vitale a preselezionetiburtino@regione.lazio.it al quale va allegato anche il modulo di autocandidatura con copia del documento.