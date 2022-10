Concorso Magistratura 2022, 400 assunzioni: il bando, requisiti e come candidarsi

Finalmente l’attesa per molti cittadini, quelli che desiderano diventare magistrati o iniziare una carriera in quell’ambito, è finita: ieri, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per magistrato ordinario. Sono 400 i posti messi a disposizione, ma ecco come inviare la domanda, i tempi di scadenza e quali sono tutti i requisiti da rispettare.

Quali sono i requisiti per il concorso in magistratura

Il bando di concorso per 400 posti da magistrato ordinario è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ma per inviare la domanda, sempre in via telematica, bisogna che il candidato rispetti dei requisiti. Che sono:

cittadinanza italiana

idoneità fisica

regolarità nei confronti degli obblighi di leva

non essere stato dichiarato per 3 volte non idoneo al concorso

rientrare in una delle seguenti categorie: magistrati amministrativi, procuratori dello stato non soggetti a sanzioni, dipendenti dello stato con qualifica dirigenziale, docenti universitari in materie giuridiche, dipendenti con qualifica dirigenziale abilitati alla professione forense, laureati in giurisprudenza.

I candidati dovranno essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria, che è di 50 euro.

Come inviare la domanda e fino a quando c’è tempo

La domanda dovrà essere presentata, entro e non oltre il 20 novembre, in via telematica, sul sito giustizia.it. Basterà accedere alla sezione concorsi, autenticarsi con Spid, CIE o carta nazionale dei servizi e compilare il form. Pochi click per inviare la domanda e sperare di essere ammessi al concorso.

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

Prove scritte e orali, come funziona

Il concorso si baserà su una prova scritta, che consisterà nello svolgere tre elaborati su diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, e una orale. Poi ci sarà anche il colloquio in lingua straniera e il candidato potrà decidere tra inglese, francese, spagnolo o tedesco. Alla prova orale passeranno i candidati che agli scritti avranno totalizzato un punteggio di almeno 12/20, mentre all’orale bisognerà raggiungere almeno 6/10 in ciascuna materia. Alla fine delle prove, verrà stilata la graduatoria, che verrà trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura.