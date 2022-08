Concorso Forestale: scadenza, requisiti e come candidarsi

Per quanti stiano cercando un posto di lavoro, sta per prendere il via un periodo dedicato ad alcuni concorsi pubblici. Tra gli altri c’è il bando di concorso per il settore forestale.

Si tratta di un concorso bandito qualche settimana fa dal Ministero della Difesa. Nel contenuto è stato, infatti, pubblicato sul bollettino numero 52 della Gazzetta ufficiale.

Leggi anche: Concorsi Pubblici luglio 2022: oltre 4.000 posizioni aperte, ecco come candidarsi

Quali sono le modalità per partecipare al concorso

Esistono modalità ben precise e definite. Intanto, saranno valutati i titoli formativi, ma i candidati verranno comunque sottoposti ad alcune prove d’esame. Primo tra tutti un test preselettivo e a seguire due prove scritte e alcune prove di efficienza fisica. Facoltativa la prova di lingua straniera.

Quanti posti sono messi a disposizione

In tutto sono messi a disposizione 11 posti, che designeranno i nuovi tenenti in servizio permanente nel Corpo Forestale dell’Arma dei Carabinieri. Degli 11 posti, 9 sono riservati a cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti per partecipare al concorso. E cioè:

essere cittadini italiani,

incensurati,

avere diritti civili e politici,

possesso di uno dei titoli di laurea indicati nel bando.

Solo 1 dei 9 posti sarà riservato a parenti di personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia morti in servizio. 2 posti possono essere riservati a esponenti dell’Arma siano essi appuntati, ispettori, sovraintendenti o semplici carabinieri, ma anche periti, collaboratori revisori e operatori che lavorano in ambito forestale.

Come si fa domanda?

Bisogna accedere alla piattaforma, tramite Spid e inserire la domanda. Se si necessitano di altre informazioni in merito basta accedere al sito del Ministero della Difesa.