Cosa fare a Roma e nel Lazio sabato 10 e domenica 11 giugno 2023: eventi weekend in programma

Arriva il fine settimana del 10 e 11 giugno e come sempre, sul nostro giornale, vi consigliamo le attività da fare a Roma e nel Lazio. Tra le molteplici cose da fare, c’è da tenere conto come a Ostia si svolga, proprio questo weekend, il Campionato Mondiale di Footvolley: una manifestazione sportiva che prenderà piede alla Nuova Pinetina, dove sono previste le presenze di ex calciatori della Roma (Aldair e Max Tonetto), oltre poi a noti volti dello spettacolo.

L’Infiorata a Genzano di Roma

Tra gli eventi da non perdere assolutamente, ai Castelli Romani non bisogna perdere l’Infiorata di Genzano. Per quest’anno. L’evento toccherà un tetto da record: è infatti arrivato alla 245esima edizione. La manifestazione floreale partirà sabato 10 giugno, protraendosi fino a lunedì 12 giugno. Un evento caratteristico della zona, che ogni anno lascia a bocca aperta tutti quei turisti che vengono a vederlo.

Festival del Country a Ostia Antica

Dopo il footvolley a Ostia, non dobbiamo perdere il Festival del Country a Ostia Antica. L’evento si svolgerà presso il Villaggio Equestre La Macchiarella. Dopo il successo dello scorso anno, si torna a rivivere la bellezza della sella e il food country: ben nove truck vi accompagneranno in grandi specialità come Hamburger gourmet, gnocco fritto, wrap, cucina vegan, couscous, frittura di pesce, pizza, churros messicani, specialità della nonna e, ovviamente birra.

Il Rieti Sport Festival

A Rieti, sarà un fine settimana all’insegna dello sport. Il centro della città verrà allestito per la pratica delle attività sportive, che saranno nel Centro Storico da oggi (giovedì 8 marzo 2023) fino a domenica 11 giugno. Quattro campi sportivi per questa affascinante manifestazione, come un campo di basket, tre campi di mini tennis, calcetto, mini rugby e mini golf. Le discipline praticate, invece, saranno: padel, volley, arti marziali, ciclismo, ginnastica ritmica, yoga, Aerial, TRX, Pole Dance, Super Jump, Pilates, Zumba, Jujitsu, BJJ, Kudo, Muay Thai, scherma, mamanet.