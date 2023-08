Cosa fare a Roma nel weekend: gli eventi del 26 e 27 agosto 2023

Ultima settimana e ultimo week end di agosto. Roma è bollente, il caldo non dà tregua a chi è rimasto nella Capitale. Ma, oltre a una giustificata ricerca di refrigerio, ci sono alcuni eventi che possono far dimenticare per qualche ora il solleone. Per chi volesse trascorrere il fine settimana a Roma ecco alcuni appuntamenti da non perdere per sabato 26 e domenica 27 agosto.

Cosa fare a Roma sabato e domenica

Sono cinque gli eventi che abbiamo selezionato per voi per sabato 26 e domenica 27 agosto su Roma e dintorni. Come tutte le ultime domeniche del mese c’è da sapere che i Musei Vaticani saranno aperti gratuitamente per i visitatori. L’orario è dalle 9.30 alle 12.30 per una domenica all’insegna della cultura. Per gli amanti della buona birra alla spina, invece, ecco il Festival della Birra Artigianale ‘Beer Stock’ presso l’Appia Joy Park in via Annia Regilla 245. Il Festival ospiterà anche concerti di musica dal vivo e la possibilità di gustare dello street food.

Imperdibile a Vallerano la Notte delle Candele

Sabato dalle 18 ecco come tutti gli anni la Notte delle Candele a Vallerano. Una bellissima e storica manifestazione al chiaro di Luna con più di cento candele accese e ideata dagli stessi abitanti della cittadina. Il successo in questi anni ci racconta il successo della kermesse, con migliaia di visitatori da ogni parte del mondo. Si tratta di una esperienza artistica sinestetica, fatta di luci, immagini e suoni per creare atmosfere indimenticabili. Inoltre ci saranno anche spettacoli dal vivo, musica, arte, pittura e installazioni. A Caprarola, invece, la classica Sagra della Nocciola adatta anche per i bambini, ad onorare le eccellenze del territorio. Tornando a Roma sabato e domenica, presso il Museo di Roma in Trastevere un week end all’insegna delle stelle. Per sabato 26 avranno luogo due conferenze dal titolo ‘La scoperta dei pianeti mancanti’ alle ore 11, mentre nel pomeriggio dalle 17 ‘Le sonde Voyager, dai giganti alle stelle’. Il tutto a cura di Luca Nardi. Domenica invece le conferenze a cura di Gabriele Catanzaro dal titolo ‘Viaggio alla scoperta dell’universo: il sistema solare’, alle ore 11. Sempre alle 17 la seconda conferenza ‘Viaggio alla scoperta dell’universo: la vita delle stelle’. L’ingresso è a pagamento con biglietto del Museo fino ad esaurimento posti. Gratuito per i possessori di Mic Card.