Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 25 Giugno 2022: 6.992 nuovi casi positivi e 554 ricoverati

Coronavirus nel Lazio. Come tutti i giorni ecco il bollettino di oggi 25 Giugno 2022 aggiornato. Nonostante le temperature continuino a salire, purtroppo il virus fa il suo corso senza fermarsi. Nell’ultima settimana c’è stata un’impennata di contagi che ha preoccupato e coinvolto tantissimi cittadini che ora si trovano positivi nelle proprie case. La situazione sembra comunque sotto controllo ma gli esperti raccomandano di non abbassare la guardia e di mantenere la mascherina quando non è possibile mantenere il distanziamento.

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 25 Giugno 2022 generale

Puntuale come sempre, il bollettino di oggi 25 Giugno 2022. Attualmente, in totale, i casi positivi sono 133.771 e i ricoverati 554. In terapia intensiva 54, mentre in isolamento domiciliare 133.163. Si contano 114.444 decessi e 1.530.132 guariti. Di seguito il bollettino aggiornato delle asl, di oggi.

Nel dettaglio

L’Assessore D’Amato dichiara che oggi su un totale di 30.857 tamponi, si registrano 6.992 nuovi casi positivi. Sono 5 i decessi, 554 i ricoverati e 54 le terapie intensive. Si contano 5.771 guariti. Il rapporto positivi e tamponi è al 22,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.084.

Le asl di oggi 25 Giugno 2022