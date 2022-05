Covid, oggi nel Lazio 1.762 nuovi casi positivi e 4 morti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,4%

Oggi nel Lazio su un totale di 12.212 tamponi, si sono registrati 1.762 nuovi casi e 4 i decessi. La situazione rispetto a ieri non sembrerebbe essere tanto differente. 940 sono però i ricoverati, 53 terapie intensive e 3.274 i guariti. La paura per Omicron e le varianti persiste ancora. Come dichiara Alessio D’Amato: “il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,4%. I casi a Roma sono a quota 1.095“.

I dati dalle Asl oggi 9 maggio 2022

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 462 1 Asl Roma 2 301 1 Asl Roma 3 332 0 Asl Roma 4 54 0 Asl Roma 5 118 1 Asl Roma 6 142 0 Latina 176 0 Rieti 67 0 Viterbo 22 1 Frosinone 88 0

Casi peste suina “Dai primi riscontri su analisi dei prelievi effettuati sui cinghiali sono emersi, con alta probabilità, altri due casi di positività su 16 campioni prelevati. I casi sono riferiti alla stessa area del caso”. Leggi anche: Peste suina a Roma: avanza l’ipotesi dell’abbattimento in massa. Costa: ”Siamo di fronte a un’emergenza”