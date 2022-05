Covid, oggi nel Lazio 4.864 nuovi casi e 15 morti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8%

Oggi nel Lazio, su un totale di 37.817 tamponi, si sono registrati 4.864 nuovi casi positivi e 15 decessi. I ricoverati sono 924, i guariti 4.358 e 50 le terapie intensive. Purtroppo il Covid non è ancora finito e anzi si teme una nuova ondata. D’Amato dichiara: “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8%. I casi a Roma sono a quota 2.294″.

I dati dalle Asl oggi 10 maggio 2022

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 856 2 Asl Roma 2 807 2 Asl Roma 3 631 2 Asl Roma 4 237 0 Asl Roma 5 391 3 Asl Roma 6 408 0 Latina 567 1 Rieti 162 1 Viterbo 260 3 Frosinone 545 1

Quarta dose

Per la quarta dose ci si può ancora prenotare sul portale regionale. Si ricorda inoltre che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo.

