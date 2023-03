Covid, spray nasale contro il contagio. Bassetti: ”Funziona come l’Autan contro la malaria. Fate il vaccino”

nome in codice che le è stato assegnato, non ha nulla a che vedere con gli slogan accattivanti del marketing digitale moderno: TriSb92. Si tratta di una molecola sviluppata di recente da un team di ricercatori dell’Università di Helsinki e che, attraverso una somministrazione per via nasale, pare risulti essere particolarmente efficace nella prevenzione della malattia causata da tutte le varianti conosciute del coronavirus Ilche le è stato assegnato, non ha nulla a che vedere con gli slogan accattivanti del marketing digitale moderno:Si tratta di una molecola sviluppata di recente da un team die che, attraverso una somministrazione per via nasale, pare risulti essere particolarmente efficace nella prevenzione della malattia causata da tutte le varianti conosciute del coronavirus Sars-CoV-2

Spray nasale contro il Covid e pandemie future

Una scoperta importante, che pare avvicinare sempre di più la scienza verso un traguardo importante: quello di creare uno spray nasale anti-Covid che sia in grado di offrire un effetto scudo anche contro il contagio. Gli esperti, spiegando i risultati dei loro test su Nature Communications, dichiarano che proprio in quanto mira a prevenire sia la trasmissione che la diffusione del virus, tale molecola può essere uno strumento chiave nelle strategie di difesa contro le eventuali e future pandemie. Tra le altre cose, gli esperimenti e gli studi condotti su animali, è stato confermato che la molecola offre una protezione efficace contro l’infezione da coronavirus. Ma in che modo? La molecola identifica una regione nella proteina Spike comune a tutte le attuali varianti del virus e ne inibisce il funzionamento. Come hanno dichiarato gli studiosi e la ricercatrice postdottorato Anna R. Mäkelä del gruppo di ricerca del professor Kalle Saksela: “Gli esperimenti condotti in colture cellulari indicano che” la protezione “comprende anche le varianti più recenti, tra cui XBB”, battezzata sui social Gryphon, “BF7 e BQ.1.1” Cerberus.

