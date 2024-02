Crollo nel cantiere Esselunga, recuperato il corpo della quarta vittima: si cerca un altro operaio

A provocare la tragedia è stato il crollo del solaio di un prefabbricato. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte e alle prime ore dell’alba hanno recuperato il corpo della quarta vittima.

Si cerca un altro operaio, mentre la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e crollo colposo.

Recuperato il corpo della quarta vittima nel crollo del cantiere Esselunga

È salito a quattro il bilancio delle vittime del crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze. La tragedia si è consumata venerdì mattina, 16 febbraio, in un cantiere in via Mariti, nel capoluogo toscano. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte, e poche ore fa hanno recuperato il corpo della quarta vittima. Altri tre operai sono stati trasferiti in ospedale in gravi condizioni.

Si cerca un altro operaio ancora disperso sotto le macerie.

❌ #Firenze, crollo cantiere: recuperato nella notte il corpo senza vita di un quarto operaio. Proseguono le ricerche dei #vigilidelfuoco #USAR dell’ultimo disperso [#17febbraio 6:45] pic.twitter.com/ojLsN8SnSJ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 17, 2024

Stando a quanto accertato finora, a provocare l’incidente sarebbe stato il cedimento di una trave, che ha provocato il crollo dei solai su cui stavano lavorando gli operai: otto in totale. Tra le vittime, tre di origini nordafricana, c’è un italiano di 60 anni, Luigi Coclite. I tre operai rimasti gravemente feriti sono tutti originari della Romania.

Intanto, la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e crollo colposo.