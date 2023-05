Curva Sud, i Fedayn Roma tornano a colorare il muretto: arriva il nuovo striscione

Non c’è tifo vero senza uno striscione, così ne compare uno nuovo di zecca proprio per la Curva Sud romanista. Uno striscione forte, dai colori vivaci, rosso pompeiano bordato di bianco e giallo ocra. Al suo interno, nessuna scritta, solamente colori sgargianti. Ciò che lo rende particolare, però, è il muretto dove è stato posto, ovvero lo storico 17 della Curva Sud, da oltre mezzo secolo casa dei Fedayn Roma. Ovviamente, lo striscione è stato felicemente accolto con cori ed applausi, dopo che era stato affisso all’inizio del match di Europa League giocato all’Olimpico fra l’As Roma e il Bayer Leverkusen.

La guerra degli Ultrà, dalla curva dei Fedayn il coro dei romanisti: “Vesuvio, lavali col fuoco”

Compare il nuovo striscione dei Fedayn Roma

Non hanno certo bisogno di presentazioni sul territorio. Si tratta dello storico gruppo ultras della Curva Sud ma anche dell’intero panorama italiano e non solo. Ricordiamo, per l’occasione, che l’ultima volta in cui lo striscione aveva fatto la sua comparsa, è stata quella volta nel settore 20B dell’impianto del Foro Italico in occasione della partita portata a casa dai giallorossi contro l’Empoli per 2-0. Dopo la partita, quella stessa notte, come riportano le cronache locali, era il 4 febbraio, proprio a piazza Mancini i membri del Fedayn Roma furono oggetto di un agguato da parte degli ultras della Stella Rossa Belgrado che si trovavano in Italia dopo aver assistito, nella città di Milano, alla partita di basket della squadra serba. Un vero e proprio assalto alla fine della partita, quello subito dai Fedayn: gli ultras slavi, con mazze e volti travisati, erano oltre cinquanta.

L’assalto degli ultras della Stella Rossa

Un vero e proprio raid, potremmo dire, durante il quale venne, tra le altre cose, rubato anche l’importante striscione dei Fedayn, così come la storica pezza “Brigata Roberto Rulli”. Alla fine, gli striscioni sottratti vennero dati alle fiamme nello stadio Marakana di Belgrado durante la partita Stella Rossa-Cucaricki.