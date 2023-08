“Dedicato a chi lascia l’immondizia all’aperto”, cartello impeccabile al porto

Cartello esilarante e impeccabile per tutti coloro che sono soliti lasciare l’immondizia all’aperto. Ecco cosa è apparso a Civitavecchia.

Cartello piuttosto esilarante quello che è apparso a Civitavecchia, che per chi non lo sapesse è il porto più importante della regione Lazio.

Pochi giorni fa in questa città particolarmente, nota in tutta Italia è apparso un cartello indirizzato sostanzialmente a tutti quelli che sono soliti lasciare la spazzatura fuori all’aperto e soprattutto al sole per diverse ore.

Cartello esilarante per gli “incivili” del posto

Sappiamo bene che la spazzatura di per sé non fa un buon odore, ma in estate particolarmente, soprattutto se lasciata al sole per diverse ore. E’ anche vero che l’emergenza rifiuti non ha fatto altro che amplificare questo problema soprattutto nella città di Roma e zone limitrofe.

Va detto anche però che ci sono delle persone che sono soliti abbandonare i rifiuti per strada non curanti dei danni che possono causare non soltanto all’ambiente ma anche alle altre persone.

Qualche giorno fa ad esempio, a Roma un cittadino sembra abbia addirittura abbandonato un frigorifero proprio al centro di una strada tra l’altro anche particolarmente centrale della capitale.

Nonostante possa sembrare assurdo, c’è gente che non si preoccupa minimamente delle conseguenze delle proprie azioni. Lasciare la spazzatura fuori all’aria aperta per diverse ore potrebbe causare effettivamente diversi problemi.

Potrebbe esserci una raffica di vento e gli oggetti soprattutto quelli leggeri uscire fuori dai sacchetti e andare in giro per le strade o finire addirittura nei corsi d’acqua, boschi, foreste con rischio di andare a compromettere l’ecosistema e l’ambiente in generale.

Il problema spazzatura, è emergenza

Sappiamo anche che la spazzatura rilascia dei cattivi odori e di conseguenza questi potrebbero anche essere invadere le nostre abitazioni. Ma non finisce qui, visto che la spazzatura attira anche diversi e insetti e uccelli e roditori e tanti altri animali che portano purtroppo anche delle malattie.

Infine, c’è anche il discorso decoro urbano che non è da sottovalutare perché non è bello andare in giro e vedere la città sporca.

Detto questo, è del tutto si esilarante quanto accaduto a Civitavecchia in questi giorni. Sappiamo, così come già abbiamo detto, che il porto romano di Civitavecchia è un principale della regione Lazio ed è anche particolarmente affollato, soprattutto in estate.

Non soltanto meta di residenti nel Lazio, ma anche di turisti che transitano nel porto per i traghetti in direzione Sicilia e Sardegna o altre destinazioni Mediterranee.

Di conseguenza si può capire come l’afflusso di gente, soprattutto in questi mesi estivi aumenti a dismisura. Qualche residente del posto e non solo, non curante dell’ambiente e anche degli animali che vivono in quelle zone, è solito lasciare la spazzatura all’aperto per ore e ore.

Il cartello al porto di Civitavecchia

Così qualche cittadino, stanco di questa situazione ha voluto appendere un cartello con su scritto delle parole piuttosto semplici, ma abbastanza significative.

“Ringraziamento” I topi,i gatti, i gabbiani, i piccioni, le gazze, le cornacchie del quartiere Ringraziano per i lauti pranzi, coloro che gettano abusivamente e/o in orari non regolamentati l’immondizia qui”. Questo il messaggio apparso sul cartello, che è stato affisso su un palo.

Insomma,una situazione davvero incredibile che di certo non è più sostenibile e lo dimostra il fatto che questo cittadino si sia stancato e abbia deciso di rivolgersi a questi “incivili“, utilizzando questi termini piuttosto duri e crudi.

Inevitabilmente il cartello è stato fotografato ed è apparso sui social. C’è una pagina specifica che si occupa proprio di questo, di condividere tutto quello che di più strano ed incredibile accade nel nostro paese e questo ne è sicuramente un esempio.

Molti i commenti arrivati sotto al post, soprattutto di gente che lamenta lo stesso problema, seppur residenti in altri posti d’Italia. Tutto il mondo è paese, e questo no è solo un detto ma la pura e semplice verità.

Si spera che con questo cartello, il cittadino di Civitavecchia sia riuscito in qualche modo a sensibilizzare i suoi concittadini evitando che si possano lasciare ancora una volta rifiuti per strada e per diverso tempo.