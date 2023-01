Domenica ecologica a Roma, stop ad auto e moto l’8 gennaio 2023: orari, zone e chi può circolare

Lo smog a Roma sta aumentando in questi giorni, complice sicuramente l’assenza di piogge e il caldo anomalo di queste settimane che ci hanno fatto trascorre davvero delle vacanze natalizie con temperature da record. L’inquinamento dell’aria è a livelli altissimi, come dimostrato anche degli ultimi rilevamenti effettuati da ARPA LAZIO che hanno allertato tutta l’amministrazione, tanto che il Sindaco Gualtieri ha deciso di firmar ben due ordinanza: una prevista proprio per oggi, giovedì 4 gennaio 2023, e un’altra per domenica prossima, 8 gennaio 2023. Quella di domenica, tra l’altro, sarà anche la terza domenica ecologica, come da calendario stabilito da Roma Capitale.

Allarme Smog a Roma: due ordinanze da Gualtieri

Polveri sottili oltre i limiti, insomma, sono state riscontrate anche nella giornata del 2 gennaio scorso, in base alle rilevazioni delle centraline di monitoraggio dislocate sul territorio della Capitale. Il superamento della soglia-limite di 50 microgrammi per metrocubo è stato rilevato dagli impianti di Preneste (51), Cinecittà (57), Bufalotta (51), Tiburtina (64) e Malagrotta (51). Da qui, l’ordinanza del Sindaco Gualtieri per lo stop di alcune categorie di veicoli nella giornata del 4 gennaio, blocco che si aggiunge ai divieti già in vigore.

Chi non può circolare oggi, 4 gennaio

Dalle 6,30 alle 9,30 e dalle 16 alle 19 del 4 gennaio non potranno circolare nella Fascia Verde le seguenti categorie di veicoli:

autoveicoli a benzina Euro 3;

autovetture a gasolio Euro 4;

ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2.

Inoltre, come si legge sul sito comune.roma.it. “nella giornata del 5 gennaio 2023 sull’intero territorio comunale, saranno spenti i riscaldamenti di tutti gli Uffici pubblici che non svolgono servizi essenziali, delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 31.3.2001 n. 165, nonché lo spegnimento degli impianti delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, Regione, Città Metropolitana e da Roma Capitale”.

Domenica ecologica, 8 gennaio 2023

Per domenica 8 gennaio, infine, è in programma un nuovo appuntamento con le giornate ecologiche che prevedono il divieto di circolazione per il traffico privato (salvo alcune deroghe) nella Fascia Verde. Dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 sarà vietata la circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore, anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato. Dal divieto di circolazione veicolare, sono derogate/esentate – tra le altre – le seguenti categorie:

veicoli a metano, GPL, a trazione ibrida e a trazione elettrica;

veicoli ad accensione comandata dotati di un doppio sistema di alimentazione “BI-FUEL” (benzina-GPL o benzina-metano) anche trasformati, marcianti con alimentazione a GPL o metano e appartenenti alla classe di omologazione “EURO 3” e successive;

autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina)“EURO 6”; ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi “EURO 2” e successivi; motocicli a 4 tempi “EURO 3” e successivi. L’elenco completo delle esenzioni/deroghe al divieto di circolazione è contenuto nel testo integrale dell’ordinanza pubblicato su comune.roma.it.

Le prossime domeniche ecologiche sono previste il 5 febbraio e il 26 marzo 2023.