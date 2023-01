Allarme smog a Roma, arrivano due ordinanze: “4 e 8 gennaio stop ai mezzi più inquinanti”

Roma. L’assenza di piogge e il caldo anomalo di questi giorni sono stati certamente gli alleati più temibili dello smog che sta letteralmente infestando la città di Roma nelle ultime ore, tanto da preoccupare tutta l’amministrazione, con Gualtieri a capo, che ha deciso di lanciare un nuovo allarme per i cittadini. E così il primo cittadino è subito corso ai ripari, con la firma di ben due ordinanze per vietare o limitare la circolazione dei veicoli privati. Il primo provvedimento preso è proprio per la giornata di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, mentre il secondo per la giornata di domenica prossima, 8 gennaio 2023, che sarebbe la terza ”domenica ecologica”.

Allarma smog a Roma: il Sindaco firma due ordinanze

Stando alle rilevazioni delle centraline dell’Arpa Lazio, i livelli di PM10 in città sono preoccupanti e rappresentano un serio pericolo per la salute pubblica. Solamente a Capodanno, infatti, sono stati confermati sforamenti con valori superiori ai 50 microgrammi per metro cubo, a Preneste, Magnagrecia, Cinecittà, Tenuta del Cavaliere, Fermi, Bufalotta, Cipro, Tiburtina e Malagrotta. Insomma, la situazione non è rosea. Solamente a Preneste, per fare un esempio, sono stati rilevati 117 microgrammi per metro cubo, mentre 92 a Cinecittà. Per tale ragione, la Polizia Municipale è stata invitata, al fine di evitare ingorghi, ad aumentare i controlli su lungotevere, corso d’Italia, viale Castro Pretorio, via Labicana, Acqua Bullicante, via Prenestina, corso Francia, via Quirino Maiorana, via Marconi, viale Trastevere, via Magna Grecia, viale Etiopia, via Appia, via Cipro e viale Togliatti. Sono tutte strade in cui, secondo Arpa, ”continuerà a manifestarsi una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per la concentrazione degli inquinanti atmosferici”.

