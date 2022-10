Roma. La svolta green tanto agognata dalle nuove generazioni, e tanto necessaria per poter salvare il nostro pianeta da una futura catastrofe, ha bisogno di piccoli grandi gesti, soprattutto da parte di quelle città che più fra tutte contribuiscono ad incrementare le emissioni in atmosfera a causa non solo del grande flusso di persone al loro interno, ma anche per l’ingente quantità di auto in circolazione, molte di queste anche anacronistiche e con standard bassi rispetto ai target proposti. La città di Roma rientra a pieno titolo in questa definizione. Dunque, al via tutte le manovra possibili per incitare i cittadini al cambiamento e soprattutto limitare al massimo le fonti di inquinamento, in particolar modo in quei giorni di ”svago” in cui prendere la macchina per la maggior parte di noi è un’impellenza. Roma, la stretta ”green” del Comune: “Via 35 mila auto dal Centro” Al via le domeniche ecologiche a Roma: le date Proprio in vista di ciò, la Giunta Capitolina ha di recente approvato la programmazione del calendario predisposto dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti relativo alle domeniche di blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona ZTL “Fascia verde” per la stagione invernale 2022-2023. Due le novità di quest’anno: le domeniche passano da 4 a 5 e saranno accompagnate da eventi pubblici di informazione e sensibilizzazione su temi ambientali. Queste le date programmate: 20 novembre 2022

4 dicembre 2022

8 gennaio 2023

5 febbraio 2023

26 marzo 2023 Tutte le specifiche relative a fasce orarie, classe ambientale dei veicoli interessati, categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti saranno comunicate nelle singole ordinanze relative a ciascuna data. Altre manovre ”green” dal Campidoglio

Si tratta dell’ennesima manovra in questo senso, mentre altre sono già in caldo da parte dell’amministrazione comunale. Ad esempio, come anticipavamo qualche giorno fa, sono al momento 35.000 le lettere pronte dal Comune per il ritiro dei permessi per l’ingresso entro i varchi del centro storico e per la sosta sui posteggi a pagamento. Le prime 2.000 lettere saranno indirizzate a chi possiede un’auto diesel Euro 3 o benzina Euro 2 e abita entro i confini della Ztl, le restanti 33.000, invece, saranno recapitate a chi vive in zone e parcheggia sulle strisce blu.