Dopo il divorzio dalla moglie, organizza una festa: 150 persone invitate all’evento

Dopo diversi anni di matrimonio, un marito de L’Aquila decide di divorziarsi dalla moglie. Fin qui nulla di anomalo, non fosse come lo stesso uomo abbia deciso di fare anche una “festa di divorzio”, con tanto di invitati e mega party alcolico. All’open bar organizzato dall’ex marito, infatti, ci sarà anche un preciso dress code da seguire: ogni invitato, per l’occasione, dovrà vestire con un abito da cerimonia.

La festa di divorzio a L’Aquila

A essere protagonista di questa bizzarra storia, è Francesco Palombino. Lo stesso uomo racconta l’esilarante iniziativa sulle pagine de Il Messaggero Abruzzo, dove spiega: “Non è una goliardata – ci tiene a spiegare il festeggiato, uomo di 38 anni e residente a Pratola – ma un modo per ringraziare chi in questi mesi mi ha supportato e sopportato in un percorso difficile. Specie se è burrascoso come è stato il mio. È un modo anche per infondere coraggio a chi attraversa questo difficile periodo della vita e che spesso, a differenza mia, non ha molte persone vicine”.

Dove si svolgerà l’evento?

L’appuntamento per gli invitati, ben 150 persona, sarà alle 19,30 di giovedì 8 giugno presso un locale di Pratola Peligna. I numerosi invitati per la festa, dovranno vestire tutti con un abito da cerimonia: questo un aspetto cui l’invitato vuole giocarci sopra, considerato come nella vita vende proprio vestiti da sposi. Per il signor Francesco, infatti, quale miglior modo di una bella festa per concludere le nozze? Evento cui voleva invitare, almeno in un primo momento, anche l’ex moglie, salvo poi rivedersi di questa scelta per evitare conflittualità.

Rifarsi una vita nonostante un figlio

L’invito all’ex sposa, inoltre, è stato evitato per evitare conflitti nella ex coppia, consapevoli come di mezzo ci sia anche un bambino di 7 anni. Lo stesso Francesco spiega: “Quella è la cosa più difficile e dolorosa da gestire – aggiunge Palombino – e anche per ricominciare, perché non è semplice conciliare l’esigenza di rifarsi una vita con quella, che per me è prioritaria, di essere un padre presente». Pronto per pronunciare il fatidico ‘no'”.