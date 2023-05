Pilota l’aereo diretto a Budapest con la maglia della Roma: le immagini diventano virali

Si accorciano i tempi in vista della sfida che vedrà scendere sul campo di Budapest le due squadre finaliste di Europa League, Siviglia e Roma. Il match è importante, le due squadre si giocano il titolo di campione della competizione calcistica continentale organizzata dalla Uefa. I tifosi sono pronti ad assistere alla sfida, chi sui maxischermi dell’Olimpico, chi a casa in tv e, poi, ci sono i più fortunati, che sono partiti alla volta dell’Ungheria per vedere la partita nell’arena di Budapest. Tra i tanti voli di romanisti ce n’è uno che ha scaldato i cuori dei giallorossi e viene documentato da ‘Forzaroma.info’: “Sul volo spunta un pilota ‘speciale’. Indossa la maglia della Roma e riprende i passeggeri dedicano lo storico coro”.

Le immagini del pilota con la maglia della Roma provocano grande entusiasmo

Un’immagine che viene postata sui social e che, immediatamente, diventa virale, almeno tra i lupacchiotti. Tanti i commenti che si sono scatenati di fronte al pilota chiaramente giallorosso. Non solo cuori, applausi ed emoticon di compiacimento a corredo del post, ma parole di profondo affetto e stima. “Avrà pure rischiato il licenziamento – scrive ironicamente uno dei tanti romanisti – indossando una maglia con lo sponsor di un’altra compagnia aerea. Un mito” e anche: “Siamo unici, siamo la Roma, questa maglia è magica” e ancora: “Da brividi. Grande Roma” e poi: “Mitico pilota” e immancabilmente: “Daje Roma daje ”.

Giallorossi in fermento in vista del calcio d’inizio

Lo spirito che anima i giallorossi è quello della festa. Grande l’entusiasmo che si respira per l’appuntamento in programma stasera, mercoledì 31 maggio, alle 21. Maglie, stemmi, gagliardetti, sciarpe e tanta gioia per il traguardo conquistato e per quello che tutti i romanisti sperano che la loro squadra possa raggiungere grazie al match di oggi. A tutti i tifosi non resta che fare il conto alla rovescia in vista del fischio di inizio…