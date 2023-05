Roma-Siviglia, è febbre tra i tifosi: oltre 15mila già a Budapest, Olimpico sold-out per i maxischermi

Roma è febbricitante, e alla vigilia della finale di Europa League, l’alta tensione continua fragorosamente a crescere a dismisura. Tutta la grande atmosfera, però, ora, si trasferisce direttamente a Budapest, dove sono già tantissimi i tifosi arrivati nella capitale ungherese. Si stima che entro questa sera sarà presente in città la maggior parte del pubblico capitolino previsto per questa fragorosa trasferta: sono almeno ventimila, i tifosi nostrani previsti domani alla Puskas Arena.

Roma-Siviglia, la finale di Europa League a Budapest: ecco quando e costo biglietti

La febbre dei tifosi giallorossi: oltre 15mila sono già a Budapest

Infatti, facendo qualche calcolo grossolano, ai 15.500 che sono riusciti ad acquistare i biglietti che erano stati messi a disposizione dal club giallorosso, bisogna integrarne altri 5.000 circa, che sono riusciti ad accaparrarsi il tagliando per le tribune dello stadio. Un esodo pazzesco, peri il quale i tifosi hanno dovuto incastrare lavoro, aereo, viaggio e orario della grande Finale di domani. Traversate folli, audaci. Alcuni sono andati anche in automobile o con un piccolo pullman affittato proprio per l’occasione.

I grandi Vip in trasferta

Non solo comuni mortali, ad ogni modo. Perché a Budapest sono attesi anche tantissimi volti noti e vip romanisti. Tra questi, assolutamente doveroso menzionare il Capitano, Francesco Totti con il figlio Cristian e la sua nuova compagna Noemi. Poi, l’ex presidente Rosella Sensi, ed anche ex giocatori che sono rimasti legati intimamente al club, come Rizzitelli, Cassetti e Perrotta. Non dimentichiamo: Antonello Venditti, Damiano dei Maneskin, Valerio Mastandrea, Edoardo Leo, Blanco e anche Noemi, tutti tifosi sfegatati dichiarati.

Olimpico sold-oud con i suoi maxischermi