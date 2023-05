Roma-Siviglia, la diretta anche sui maxischermi all’Olimpico: si va verso il sold-out

La Roma di Mourinho è pronta a sfidare il Siviglia nell’attesissima finale di Europa League. Il match è previsto per il prossimo 31 maggio e se i più fortunati sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto per Budapest molti altri invece dovranno accontentarsi di seguire la partita sul piccolo schermo. C’è però una bella notizia per tutti gli appassionati: la finale di Europa League Roma – Siviglia si potrà vedere sui maxischermi dello Stadio Olimpico. Firmata dalla questura capitolina l’ordinanza con la quale viene dato il via libera per l’organizzazione del sentito evento.

Maxischermi a Roma per la finale di Europa League con il Siviglia: le ipotesi

La finale di Europa League anche sui maxischermi all’Olimpico

Scartate le precedenti ipotesi – che da una parte vedevano come location il Circo Massimo e dall’altra Piazza San Giovanni – in quanto ritenute troppo impattanti per la cittadinanza, la finale di Europa League si vedrà anche allo Stadio Olimpico e i lavori di allestimento prenderanno il via domenica sera, al termine della partita Lazio-Cremonese. Per quel che riguarda l’organizzazione, essa sarà la medesima di quella effettuata lo scorso anno in occasione della finale di Conference League. Sei i maxischermi che occuperanno tutta la pista atletica, ai quali devono essere poi aggiunti quelli installati sulla struttura dello stadio. In totale, dunque, i maxischermi saranno otto.

Il biglietto

Per ingresso sarà presente un biglietto, il cui prezzo è ancora in fase di valutazione. Si tratterà, alla stregua dello scorso anno, di un prezzo simbolico il cui fine è quello di coprire le spese di gestione di tutta l’organizzazione. Ora, in considerazione dell’ingente richiesta di biglietti per Budapest che la società non ha potuto accogliere, il tutto esaurito appare un’ipotesi più che probabile. Insomma, una partita decisamente sentita quella che si disputerà tra pochi giorni e dove certamente le emozioni, che lasceranno i tifosi con il fiato sospeso minuto per minuto, non mancheranno!