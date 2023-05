Siviglia-Roma, maxi schermo all’Olimpico: tutto pronto per la finale di Europa League

Dopo il pareggio nella semifinale di ritorno in Germania contro il Bayer Leverkusen, la Roma di Mourinho è pronta a sfidare il Siviglia nell’attesa finalissima di Europa League. E la data da cerchiare in rosso sul calendario per tutti i tifosi è solo una: mercoledì 31 maggio. I più fortunati sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto per Budapest, altri dovranno accontentarsi della televisione e del match in diretta sul piccolo schermo. A Roma, però, non mancheranno i maxischermi e la società giallorossa sta lavorando per consentire a tutti, anche da lontano, di fare il tifo per la propria squadra del cuore. In una partita fondamentale e imperdibile.

Ci saranno i maxischermi all’Olimpico per la finale di Europa League?

Per i tanti tifosi che non sono riusciti ad acquistare il biglietto per Budapest la società giallorossa è a lavoro per predisporre maxischermi allo stadio Olimpico. Al momento, però, non c’è ancora nessuna certezza e i tifosi stanno aspettando il comunicato ufficiale per capire se l’impianto verrà aperto o meno. Anche se la decisione sembra essere stata presa. D’altra parte, dopo gli ultimi sopralluoghi svolti nelle aree che erano state prese in considerazione, da San Giovanni e Circo Massimo le alternative, l’impianto del Foro Italico è sembrato essere il luogo più idoneo. Una soluzione che potrà far dimenticare, almeno in parte, l’amarezza di non aver trovato un tagliando per seguire Mourinho e i suoi ragazzi a Budapest. Proprio come un anno fa, quindi, l’Olimpico si prepara a vivere un’altra grande notte, con i tifosi giallorossi che sperano possa essere magica come quella di Tirana.

Le ultime novità per seguire la Roma mercoledì 31 maggio 2023

I tifosi della Roma, molto probabilmente, potranno seguire la partita sui sei maxi schermi allestiti allo stadio Olimpico. L’iniziativa, partita dalla società giallorossa, prende spunto dall’esperienza dello scorso anno, quando in occasione della finale di Conference League erano stati messi dei maxischermi nello stadio di casa per tutti i tifosi, che non avevano potuto comprare il biglietto. Ora, però, i riflettori sono puntati su questa finale e su Dybala: il calciatore riuscirà a scendere in campo dopo l’infortunio? Restano i se, i ma e una certezza: il countdown si può attivare perché manca davvero pochissimo alla partita tanto attesa per i giallorossi.