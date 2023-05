Maxischermi a Roma per la finale di Europa League con il Siviglia: le ipotesi

Mancano pochi giorni alla finale di Europa League. Una partita che vedrà sfidarsi il Siviglia e la Roma, ma ancora i tifosi giallorossi non sanno dove verrà installato il maxischermo in città. Al momento non è stato comunicato nulla e i romanisti sono in trepidante attesa, per organizzarsi, per farsi trovare pronti all’evento del 31 maggio che potrebbe incoronare la squadra di Josè Mourinho vincitrice dell’Europa League.

Sono tre le location sotto esame

Il Comune di Roma, sembra sia intenzionato a organizzare una festa in piazza, così come riporta La Repubblica, ma al momento, nonostante il trascorrere del tempo, ancora non è stata stabilita una location. Potrebbero essere tre le possibilità: allo stadio Olimpico, al Circo Massimo, a piazza San Giovanni. Roma, Sport e Salute e la giunta capitolina, ancora non si sarebbero pronunciati in merito. L’Olimpico potrebbe essere la soluzione migliore, ma ci sarebbe il problema del manto erboso, visto che subito dopo è previsto il match Roma Spezia. Oltre questo ci sarebbe la paura per i numerosi tifosi che affollerebbero lo stadio, con la paura di scontri o incidenti. Anche al Circo Massimo potrebbero registrarsi i medesimi problemi. Anche San Giovanni presenta delle problematiche, prima tra tutte la necessità di impegnarsi con tutta un’organizzazione, la stessa che viene messa in campo per allestire il concertone del 1 maggio. Sembrerebbe proprio che la scelta sia tra il Circo Massimo e piazza San Giovanni, ma si tratta ancora solo di supposizioni.

Anche da Trigoria arrivano rassicurazioni per i tifosi giallorossi

E anche da Trigoria i tifosi giallorossi vengono rassicurati circa il fatto che verrà allestito un luogo pubblico nel quale seguire la partita contro il Siviglia e festeggiare la Roma. Nonostante le rassicurazioni, però, almeno per il momento, nessuna decisione e stata presa e, ormai, a sette giorni dall’incontro, i romanisti fremono per sapere…