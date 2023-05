Siviglia-Roma, bagarini all’assalto dei biglietti per la finale di Europa League: ticket a 1000 euro

Come prevedibile, i bagarini hanno preso d’assalto i biglietti di Siviglia-Roma, al fine di provare a rivederli a prezzi ingigantiti. Per la finale di Europa League, infatti, si parla di ticket venduti via web anche alla modica cifra di 1000 euro. Prezzi esorbitanti, calcolato come si sta rimettendo in piedi l’episodio di un vecchio concerto dei Coldplay in Europa, con gli stessi bagarini che arrivano a vendere i biglietti della famosa band anche a 500 euro.

Bagarini all’assalto dei biglietti per Siviglia-Roma

Almeno a Roma, quasi tutta la città vorrebbe poter seguire la squadra nella finale di Budapest. La squadra giallorossa prova ad allertare i propri sostenitori sul fenomeno che si sta creando dietro i ticket, sensibilizzandoli a “usare solo siti ufficiali per acquistarli: il nostro o quello della Uefa”. Al momento, per la Roma sono stati venduti almeno 15.500 biglietti in appena quattro ore, in una cifra che però starebbe lasciando molti tifosi fuori. Gente desiderosa di seguire la squadra a Budapest, appellandosi ai bagarini per provare a racimolare un biglietto per entrare nello stadio della finale.

Il danno alla Roma e alla UEFA

Come immaginabile, questo giro illegale dei biglietti sta comportando gravi danni alla stessa società giallorossa e la UEFA. La federazione di calcio europea, infatti, aveva deciso di dividere in quattro tranche i 67 mila biglietti di Siviglia-Roma, in modo da vendere quegli stessi ticket anche nei prossimi giorni. Secondo le logiche locali, sarebbero spettati 17 mila biglietti ciascuno alla squadra spagnola e capitolina, con il resto da dividere tra sponsor e tifosi che invece vivono a Budapest.

L’azione dei bagarini sulla finale di Europa League

Oggi i tifosi romanisti, ma anche spagnoli, sono furiosi dell’azione dei bagarini. Infatti, diventa sempre più la palese la possibilità di acquisire un biglietto, a un prezzo peraltro fuori mercato, da parte di questi venditori abusivi. Oltretutto, acquistare un ticket alla “cieca”, non sapendo bene se realmente potranno entrare allo stadio e soprattutto in quale parte del plesso sportivo potranno sedersi.