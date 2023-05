Separazione Totti-Blasi, impennata di consensi social, like e fan: per chi sono aumentati i follower

La separazione non li ha fatti ‘crollare’ come personaggi pubblici, anzi… La fine della relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ha creato intorno a loro un interesse mediatico che ha provocato ulteriore notorietà intorno alle figure dell’ex capitano della Roma e della bella conduttrice televisiva dell’Isola dei Famosi che, proprio a causa della rottura, hanno conquistato follower. La curiosità intorno alla vita dei due ex cresce con il crescere dei giorni, delle borse sottratte, degli accordi giudiziali e stragiudiziali, dei nuovi amori ecce cc.

Impennata di follower per l’ex coppia Totti-Blasi

Ed è così che tutto ciò che ruota intorno all’ex coppia Totti-Blasi, così come riporta La Repubblica, diventa oro. Alcuni personaggi completamente sconosciuti, o quasi, sono ormai costantemente sotto il mirino dei media. Vedi Noemi Bocchi che sul suo profilo social continua a mietere like, ma anche Bastian, il misterioso imprenditore fidanzato di Ilary che, invece, continua a mantenere un profilo basso, per quanto le sue immagini vengano postate dalla sua compagna. Insomma la separazione tra er Pupone e la Blasi hanno fatto crescere la loro notorietà e quelle del mondo che ruota intorno a loro, figli compresi.

Cresce la notorietà per Totti, Blasi e per tutti coloro che ruotano nel loro mondo

I seguaci su Instagram per Totti sono aumentati notevolmente da quando è stata annunciata la separazione e si sono sommati, sul suo profilo, quasi 400mila follower in più. E il picco più alto sarebbe avvenuto proprio all’indomani della comunicazione della separazione. Stessa cosa è successa a Ilary che ha accresciuto i suoi seguaci d 105.100 follower.

A seguire a ruota i suoi più famosi genitori, quanto a notorietà social, è la 16enne Chanel Totti che è estremamente attiva soprattutto su Tik Tok. Un ingresso che, nel breve termine, a parte i numerosi fan, ha ottenuto la spunta blu che indica i personaggi famosi. Meno attivo sui social, invece, Cristian Totti che milita nell’under 18 della Roma e punta d seguire le orme del papà. A ‘godere’ dei privilegi che la separazione Totti-Blasi ha offerto c’è anche Noemi che, dopo aver chiuso il suo profilo con soli 2mila follower, lo ha riaperto raggiungendo quasi 75mila seguaci.