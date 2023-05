Una statua di Francesco Totti fatta coi Lego, l’opera del Capitano inaugura il centro commerciale di Fiumicino

Riapre il centro commerciale di Fiumicino, con Francesco Totti che ha dato l’inaugurazione. Anzi, i “franceschi” hanno dato il benvenuto ai clienti, considerato come oltre al giocatore in carne e ossa, per l’occasione è stata creata anche una statua dello stesso Capitano coi mattoncini Lego. Un lavoro immenso, creato dall’artista Rafal Szymanski e che ritrae il leggendario calciatore con la maglia numero “10” della Nazionale azzurra.

L’opera di Lego che ritrae Francesco Totti

A vedere la sua rappresentazione con i Lego, Totti si è semplicemente emozionato. Con quella maglia azzurra che ha scritto le pagine delle più importanti della nostra Nazionale, la stessa con cui segnò il rigore all’Australia e soprattutto alzò la Coppa del Mondo a Berlino nel 2006. Dopotutto, l’ex capitano giallorosso è un patrimonio inestimabile di tutto il calcio italiano, capace di conquistare fan nonostante si sia ritirato dall’attività agonistica. Un’opera in suo onore composta da 70 mila mattoncini e costata a Szymanski, l’artista che l’ha data alla luce, ben tre mesi di duro lavoro.

L’ispirazione di un’opera che rappresentasse il Capitano

Rafal Szymanski, ai microfoni di Repubblica, spiega perché ha rappresentato proprio Francesco Totti nella sua opera artistica: “Da dieci anni con i mattoncini Lego costruisco modelli unici e originali – ha spiegato l’artista – nella mia creazione affronto vari argomenti ma il più delle volte cerco di costruire cose popolari e familiari che ritraggono la vita quotidiana. Costruire con i mattoncini una figura così straordinaria come Totti ha avuto come scopo per me non solo quello di onorare e ricordare gli innumerevoli successi dell’ex calciatore e campione d’Italia ma anche evidenziare il grande uomo che Francesco Totti rappresenta. Un vero esempio di impegno e perseveranza per tanti giovani”.

La mostra dei Lego a Fiumicino

Non solo l’opera di Totti nel nuovo centro commerciale, ma anche altri capolavori realizzati con i Lego. In questo senso, camminando per i locali possiamo scorgere i modellini degli stadi più famosi d’Europa, dei personaggi legati alla saga di Harry Potter, il Colosseo e le più famose attrazioni monumentali del mondo, oltre le famose navicelle dell’universo di Star Wars.