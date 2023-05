Francesco Totti sfida Sinner a padel: il Capitano incanta i tifosi sugli spalti del Foro Italico

Francesco Totti sfida Jannik Sinner al Foro Italico, ma nella veste di giocatore di padel. L’ex capitano della Roma ha tolto per una giornata gli scarpini da calcio, per mettersi tra le mani una racchetta da padel e sfidare il talentuosissimo tennista italiano, all’interno del torneo BNL Italy Major Premier Padel. Una sfida che incanta i tifosi, che hanno seguito l’arrivo del Pupone fin dall’arrivo sugli spalti al Foro Italico.

Totti-Sinner a padel al Foro Italico

È stata una sfida all’insegna dei valori dello sport, ma soprattutto per far scattare fotografie ai tanti tifosi occorsi sugli spalti del Foro Italico. Tanti sono stati gli scatti destinati ai due campioni, seppur di discipline sportive diverse. Jannik Sinner attualmente è considerato il primo tennista d’Italia, il Pupone invece è considerato come il più forte giocatore di calcio che abbia calcato il suolo di Roma e che ha vestito la maglia della Nazionale italiane. Storie di sport e leggende, con un Sinner che, a 21 anni, ha davanti un’intera carriera tennistica per ritagliarsi un posto tra i più grandi tennisti italiani.

La sfida tra i due campioni

Nel fantamatch di padel, Francesco Totti e Jannik Sinner sono stati accompagnati da altri due campioni, provenienti però proprio dal mondo del padel: si tratta di Michele Bruno (oro di padel agli Europei del 2019) e Giulio Graziotti, quest’ultimo convocato con la Nazionale azzurra per i Giochi Olimpici Europei di Cracovia. Attimi di bello sport e che hanno fatto tornare il Capitano a calcare un rettangolo di gioco. Il Pupone si è dimostrato più avvezzo al gioco del padel, mentre Sinner ha ammesso di aver giocato poche partite in questa disciplina sportiva. Ma ugualmente hanno divertito i presenti che sono accorsi a vederli.

Noemi Bocchi ha tifato per il Capitano

Sugli spalti non poteva mancare Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti e che ha tifato per lui. La donna si è presentata insieme al calciatore dall’inizio, seguendo con lui anche gli altri incontri previsti dalla manifestazione sportiva sponsorizzata dalla BNL.