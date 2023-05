Francesco Totti a Sabaudia, gioca a calcio coi bambini e fa un siparietto con un cane

Francesco Totti torna a Sabaudia, nuovamente per far divertire i cittadini della nota località balneare laziale. Dopo aver firmato il tatuaggio di un suo fan che abitava lì, l’ex giocatore si è nuovamente messo a disposizione dei cittadini per farli divertire. Nella giornata di oggi, infatti, prima ha organizzato un piccola partita di calcio coi bambini del posto e poi, per le risate di tutti i presenti, si è lasciato andare a un simpatico siparietto con un cagnolino del posto.

Francesco Totti torna a far divertire Sabaudia

Come sappiamo, l’ex Capitano della Roma è impegnato nel Comune pontino per uno spot della Volkswagen. Tra una pausa e l’altro dello spot pubblicitario, l’ex giocatore non si è fatto scappare qualche episodio comico da mettere in atto. In uno frangente di questi, con un simpatico cagnolino del posto ha messo su uno sketch simpatico. Il cagnolino si è seduto vicino alla sedia di Totti, con il giocatore che gli ha chiesto: “Quindi vai tu o vado io?”. Il cane, molto intelligente e che è stato al gioco dell’ex bandiera giallorossa, ha risposto al giocatore abbagliando, mostrando senza dubbio di accettare la sua proposta.

La partita di calcio coi bambini

Dopo i tre giorni di riprese, Francesco Totti finalmente aveva almeno momentaneamente finito di svolgere le riprese della Volkswagen. Girandosi per il centro di Sabaudia, qui ha trovato dei bambini che giocavano a calcio nella piazza grande della città. Qui, subito si è unito alla partita, per la felicità dei propri piccoli fan. Qui, ha deliziato i giovani che giocavano con lui con finte, passaggi al millimetro e soprattutto tunnel e stop al volo. Una giornata da ricordare per quei bimbi, che potranno dire da oggi di aver giocato almeno un paio di minuti con il proprio idolo calcistico, peraltro per le strade della propria città.