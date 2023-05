Dybala gioca la finale di Europa League? Come sta dopo l’infortunio

La finale di Europa League si giocherà a Budapest e vedrà fronteggiarsi la Roma e il Siviglia. Ora, se da una parte le attenzioni e i pensieri del club giallorosso sono, comprensibilmente, rivolti verso quest’atteso e prezioso match, a destare una certa apprensione anche le condizioni di Paulo Dybala, reduce da un infortunio. Alla luce di ciò, al momento, non è chiaro se l’atleta parteciperà o meno alla finale di Europa League.

Incertezza sulla presenza di Dybala a Budapest

Vige quindi un certo livello di incertezza rispetto alla presenza di Dybala nella partita Roma Siviglia che si giocherà a Istanbul. “Sta recuperando, non si sentiva al 100%”, queste le parole di Tiago Pinto che appare molto cauto sulla vicenda. Da qui poi la scelta di non convocare l’atleta contro la Salernitana, partita finita in pareggio (2-2). Invece, nel post partita appare più disfattista Mourinho: “Dybala sta male, non so se sarà a disposizione per la partita col Budapest. Non sono ottimista”. Delle parole, le sue, che hanno destato un po’ di agitazione nel fan giallorossi.

L’infortunio

Nessun problema muscolare per l’argentino che però continua ad accusare un problema alla caviglia. L’infortunio è stato provocato da una dura entrata di Palomino nel match Atalanta- Roma, finito 3 a 1, e giocatosi lo scorso 24 aprile. Il calciatore è però in ripresa. Dopo l’entrata di Palomino, Dybala è sceso in campo per 20 minuti contro l’Inter e poi contro il Bayer- Leverkusen. Ora, dopo aver saltato la partita con la Salernitana, l’atleta va verso la preventiva esclusione anche contro la Fiorentina così da scongiurare quanto più possibile ogni rischio ed essere, quindi, disponibile per la partita più importante della stagione. Partita che si rivela a dir poco preziosa anche per preparare il terreno della prossima annata del club giallorosso.