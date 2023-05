Festa giallorossa per il figlio di Noemi Bocchi, ma sulla torta c’è… Dybala

Per la festa di compleanno del figlio di Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, la mamma ha organizzato una festa a tema AS Roma nel suo lussuoso appartamento a Roma Nord: palloncini gialli e rossi, lupetti della Roma e un’immancabile torta anche lei rigorosamente giallorossa e con un’immagine sopra quella di… Paulo Dybala.

Tommaso, il figlio che la Bocchi ha avuto dal matrimonio con Mario Caucci, per il suo nono compleanno ha scelto di festeggiare con un party rigorosamente romanista, il suo idolo, però, a quanto sembra non è il numero 10, nuovo compagno della mamma, ma l’attaccante argentino.

Le foto della festa pubblicate su Instagram

Le foto della festa, così ricca di decorazioni e familiari, sono state pubblicate sul profilo Instagram di mamma Noemi, ma anche di RomaFeste che commenta: ‘Grazie Noemi per la fiducia che mi dai sempre al buio per Tommaso e Sofia. Grazie da tutti noi di Romafeste per l’affetto e la considerazione’.

Oltre al figlio di Noemi qualcun altro ha compiuto gli anni in questi giorni: Chanel

Ma i figli della neo-coppia sono ormai 5 e c’è qualcun antro che in questi giorni ha festeggiato il suo compleanno. Si tratta di Chanel Totti che ha compiuto 16 anni e, per festeggiare, è stata portata dalla mamma, la conduttrice dell’Isola dei famosi ex moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, a Lugano. Mamma è figlia si stanno godendo una vacanza di fronte al lago per festeggiare.

Le due donne, però, non sono sole. È proprio Chanel, tanto attiva sui social, che lascia trapelare che insieme a lei e alla mamma c’è anche il suo fidanzatino, Cristian Babalus. Mentre a papà Francesco, almeno per il momento, non è restato niente altro che pubblicare un augurio social e una foto con la sua piccolina di qualche anno fa.