Francesco Totti e Noemi Bocchi a Terracina, fan in delirio e haters scatenati: ‘Dall’espressione allegra si vede la vostra felicità’

25 Aprile al mare per Francesco Totti e la sua compagna Noemi Bocchi. La coppia è stata fotografata per le strade di Terracina, dove poi ha pranzato all’Hostaria “Del Vicoletto”. E proprio una foto scattata nel ristorante terracinese, postata sulla pagina Facebook dal titolare del locale, una volta condivisa in diversi gruppi di zona, ha suscitato da una parte i commenti entusiasti da parte dei fan del capitano, dall’altra le critiche nei confronti della coppia e, in particolare, verso Noemi Bocchi.

Gli haters, infatti, non hanno perso l’occasione di notare che Noemi, invece di guardare l’obiettivo, resta con lo sguardo incollato al suo cellulare, ignorando del tutto chi li sta fotografando .

Espressione “allegra”

Ma non solo. L’espressione di Francesco Totti e della sua compagna non sembra essere quella di un giorno dei più allegri. Se lui cerca di accennare un sorriso, che sembra invece una smorfia, lei ha lo sguardo basso, rivolto appunto verso il cellulare, con totale disinteresse rispetto a quanto accade intorno. L’espressione dell’ex giocatore della Roma sembra più contrita che felice, mentre l’unico che sorride – nascosto dai baffi – è Biagio, il titolare del ristorante, che evidentemente non si è accorto delle facce dei due protagonisti seduti al tavolo.

I commenti sotto alla foto, sia nella pagina del ristorante che nei gruppi in cui è stata condivisa, sono perlopiù feroci. “La foto parla da sola”, dice Rita. “Simpaticona la compagna”, rincara Patrizia. “Che tristezza che emana questa foto”, fa Barbara, mentre Assunta risponde: “Allegria de purim”. Gli attacchi a Noemi sono di tutti i tipi: si passa da quelli soft fino agli insulti veri e propri. Poi c’è chi, inevitabilmente, fa il confronto con Ilary e la rimpiange. E suggerisce a Francesco di tornare sui suoi passi. E infine c’è chi, come Emanuele, addirittura con un colpo solo distrugge entrambe le donne di Totti, l’ex moglie Ilary Blasi e l’attuale compagna: “Ma tutte coatte, te le scegli?”