Roma-Siviglia, la finale di Europa League a Budapest: ecco quando e costo biglietti

La caccia frenetica al biglietto per l’imminente finale di Europa League a Budapest sta per iniziare. Tutti i corridori sono fermi sulla linea di partenza, e aspettano solamente il via, per poter finalmente comprare il loro ticket e diventare, così, parte della storia del calcio. L’attesissima finale vedrà competere Roma e Siviglia, in un match da non perdere per nulla al mondo.

Biglietti finale Europa League 2023: quando escono, costo e dove comprarli

Finale di Europa League a Budapest: codici e biglietti per il match

I tifosi giallorossi si sono già messi in coda per poter prenotare il prima possibile il il codice di accesso che consentirà loro di acquistare un solo preziosissimo biglietto. Per il momento, la lunga fila virtuale è arrivata ad oltre 25.000 persone, o meglio, tifosi. Alcuni sono riusciti immediatamente nel loro intento, altri, invece, sono arrivati in ritardo e hanno dovuto attendere del tempo. Tempo inutile, perché poi hanno scoperto che i codici sono letteralmente esauriti. Una vera e propria selezioni naturale, che ha tagliato fuori i ritardatari che dovranno ora accontentarsi del piccolo schermo e qualche amico per poter seguire in diretta la partita tanto agognata. Per coloro, invece, che sono riusciti darwinianamente a vincere, ecco che, una volta ottenuto il codice, i relativi biglietti saranno, poi, automaticamente distribuiti in modalità digitale da Uefa tramite l’apposita APP “Uefa Mobile tickets”. Ma quando? Questa è la domanda che in molti, proprio in queste ore si stanno ponendo, mentre cercano compulsivamente informazioni su internet, portali e forum dedicati. Il tutto, diciamolo subito, dovrebbe avvenire entro la serata di venerdì 26 maggio 2023.

La vendita online e il prezzo di un biglietto per Roma-Siviglia

Ovviamente, con le giuste e doverose gerarchie: infatti, la prima fase è riservata ai titolari di abbonamenti nominativi Serie A per la stagione 2022/23. Poi, a partire dalle 17.00 di venerdì 19, alle ore 13.00 di sabato 20 maggio 2023 comincerà la vendita libera fino ad esaurimento posti disponibili messi a disposizione per il grande evento. Ed ora, l’ultima grande questione: quanto costa un biglietto per la finale di Budapest? Ci saranno quattro categorie per i tagliandi: