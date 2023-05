Bayer Leverkusen-Roma, ore d’ansia nella Capitale: 2 mila giallorossi seguiranno la squadra in Germania

Nessun tifoso vuole parlare apertamente di Bayer Leverkusen-Roma, rendendo atipica la giornata della Capitale. Nei bar della Città Eterna e nelle più famose piazze, nessuno vuole neanche accennare della partita di stasera o la condizione di stasera. Si parla di Lazio, del risultato storico dell’Inter e della sua finale con il Manchester City per la Champions League. Tabù parlare di Roma, si aspetta stasera per esprimersi.

Silenzio sulla partita Bayern Leverkusen-Roma in città

Nessuno parla, tanta è la paura per l’esito che potremmo vedere questa sera dalle 22.45 in poi. Anche dagli storici barbieri della Capitale, dove la chiacchierata sulla Roma è rito che si protrae da generazioni, il tema non è gradito. Un pò la scaramanzia, un pò perchè nei centri della romanità la partita dei giallorossi si sente e mette ansia altissima. Più di un derby, perchè il match di stasera forse è la partita più importante dei romanisti negli ultimi vent’anni, subito dopo la finale di Conference League dello scorso anno.

A Roma si preferisce parlare di Lazio

Dal barbiere di quartiere, romanista da almeno cinque generazioni, oggi l’unica parola sulla Roma è: “Grazie a Mourinho siamo lì, ci ha portato la mentalità europea. Non fosse per lui, non avremmo vinto nulla”. Poi basta, si preferisce parlare degli acerrimi cugini laziali. Discorsi su Maurizio Sarri, la Nazionale italiana che dovrebbe mandare via Roberto Mancini e la sfida dell’Inter per la finale di Champions League. Nel cuore loro, i romanisti sanno di farcela: sia a passare in finale, che a sollevare la Coppa. Ma non lo dicono apertamente, per semplice scaramanzia.

Romanisti a Leverkusen per sostenere la squadra

Intanto, gli ultras giallorossi non hanno voluto abbandonare la squadra. Sono oltre 2 mila i biglietti venuti ai romanisti per seguire allo stadio Bayer Leverkusen-Roma, in un incontro dove servirà anche l’amore degli ultras per portare a casa la Finale.