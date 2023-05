Perché Affari Tuoi stasera 18 maggio 2023 non va in onda? Data prossima puntata

Stasera “Affari tuoi” con Amadeus, non andrà in onda. Una decisione a sorpresa della Rai, che però ha voluto lasciare spazio su Rai 1 a un’importante partita di Europa League che vedrà protagonista una squadra italiana. Infatti, l’AS Roma affronterà il ritorno di semifinale con il Bayer Leverkusen, giocandosi la storica possibilità di accedere alla finale di Europa League. Lo show con Amadeus, tornerà domani alle 20.35.

Bayer Leverkusen-Roma al posto di “Affari tuoi”

Se un’italiana si gioca un’importante coppa europea di calcio, non c’è quiz show che tenga per non mandare in onda la partita. A livello di ascolti, i tifosi giallorossi saranno sintonizzati su Rai 1 dalle 20.30, nella speranza di poter vedere una partita di ritorno favorevole alla squadra calcistica romana. I romanisti partono con il favore dei pronostici, forti anche dell’1-0 ottenuto all’Olimpico lo scorso giovedì. Un risultato utilissimo, che però i giocatori di Josè Mourinho dovranno difendere in Germania con le unghie e con i denti.

I tifosi della Roma saranno sintonizzati su Rai 1

Questa mattina, nella Città Eterna si parla poco di calcio. Non perché d’improvviso la Capitale si sia disamorata del calcio, ma bensì perché c’è trepidazione attorno a questa difficile partita che vedrà impegnati in giallorossi in Germania. I tifosi della “magica” parlano poco, attendendo stasera alle 11 per potersi esprimere e magari festeggiare un accesso alla finale della seconda Coppa più importante d’Europa. Un traguardo storico, che indipendentemente dal risultato di oggi, proietta la squadra tra le formazioni più forti e in forma del continente.

Come si prepara la Roma alla sfida?

Si parlerà alla fine della partita in trasferta sul campo del Bayer Leverkusen. Un po’ la scaramanzia, un po’ quei sondaggi che portano a sognare una squadra che potenzialmente può arrivare, anche quest’anno, oltre i più rosei pronostici nelle Coppe europee. Perché dopo la vittoria della Conference Cup dello scorso anno, sarebbe leggendaria la vittoria dell’Europa League a 365 giorni di distanza, magari con la possibilità di vincere la Supercoppa Europea in estate.