F1, Gp Imola annullato: ecco quando ci sarà la gara

Il Gran Premio di Imola di Formula 1 è stato annullato a causa dell’alluvione in Emilia Romagna. Ora si lavora per verificare quando può essere recuperato. Di certo non si può svolgere nel corso dell’attuale stagione visto il calendario pieno di impegni e la paura estiva. In considerazione degli impegni previsti il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, ha annunciato che probabilmente si svolgerà nel 2026.

Anche il presidente della F1 concorda sulla necessità di spostate il Gp di Imola

Si è soffermato, poi sulla situazione dell’Emila Romagna il presidente Aci esprimendo dolore per l’accaduto. E sulla necessità di spostate il Gp di Imola nel 2026 ha convenuto anche il presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, che oltretutto è nato proprio a Imola. Nonostante il dolore per la gara saltata, per l’impossibilità di disputarla in questa stagione e soprattutto per quanto sta vivendo il popolo dell’Emilia Romagna, questa sarà una stagione con 22 gare. Le gare complessive previste in questa stagione dovevano essere 24, ma il Gp che avrebbe dovuto tenersi a Shangai è saltato a causa del coronavirus, e si tratta ormai del quarto anno consecutivo. Il prossimo appuntamento è, perciò, con il Gp di Monaco.

Domenicali intende dare una mano alla Regione con una raccolta fondi

“Non sarei mai stato a posto con la coscienza se solo avessimo provato a proseguire il Gran premio – ha dichiarato Domenicali al Corriere della Sera -, sarebbe stata una follia andare avanti. Annullarlo era l’unica cosa giusta da fare. Attraverso la Formula 1 daremo una mano con una raccolta fondi a favore della Regione, ma anche per aiutare i ragazzi della scuderia di Faenza, l’AlphaTauri, alcuni loro sono stati profondamente colpiti. Quando vedi le immagini della devastazione in tv, quando ci sono vittime, quando poi tocchi la situazione con mano parlando con amici che sono stati evacuati o che hanno perso le loro cose, l’ultima cosa che ti viene in mente è la Formula 1. Prima di ripartire per Londra passerò un po’ di tempo con i miei, e con mia sorella. Tutti da queste parti sono scossi, anche se qui la situazione non è critica come in altri posti”.