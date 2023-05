Formula 1 GP Miami: orari tv8 e dove vedere la gara in diretta tv (e streaming)

Formula 1, tutto pronto per l’attesissimo GP di Miami. I motori sono caldi e anche gli spiriti dei piloti che non vedono l’ora di iniziare con gli eventi pre-gara che inizieranno a partire proprio dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì 5 maggio 2023. Ecco tutti i dettagli e dove poter seguire le competizioni in diretta o in streaming!

A che ora e dove vedere la Formula 1 GP Arabia Saudita-Jeddah: orari e canali

Formula 1 GP Miami: si riscaldano i motori

Non c’è tregua, né un momento per rilassarsi in Formula 1, perché tra poche ore il Mondiale dei motori più acclamato di tutti farà tappa proprio a Miami, per il suo quinto appuntamento ufficiale. Dopo le prove, e tutti i preliminari che si svolgeranno in questi giorni attesissimi, il GP di domenica andrà in scena alle ore 21.30, e sarà possibile seguirlo in diretta Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Ovviamente, non si tratta dell’unico appuntamento con i motori per questo weekend, perché negli stessi giorni, parallelamente, ci sarà spazio anche per Superbike, Formula E e Porsche Carrera Cup.

Dove vedere il Gran Premio di Miami di Formula 1

Dunque, il pubblico sta già impazzendo, perché su Sky e in streaming su NOW ci sarà un altro fine settimana all’insegna della grande adrenalina e dei motori, grazie a Formula 1 e Superbike, senza contare anche i campionati di Formula E e Porsche Carrera Cup Italia. Si partirà alla grande con il Gran Premio di Miami di Formula 1, da giovedì 4 a domenica 7 maggio su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Proprio nelle prossime ore di oggi si entrerà nel vivo con la trasmissione delle prove libere a partire dalle 20. Domenica prossima, invece, ci sarà in esclusiva e in prima sera la gara ufficiale a partire dalle 21.30, e in differita alle ore 23.00 su TV8.

Il programma completo con tutti gli appuntamenti

Ecco il programma completo con tutti gli orari e gli appuntamenti:

Venerdì 5 maggio

Ore 19.45: Paddock Live

Ore 20: F1 – prove libere 1

Ore 21: Paddock Live

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: F1 – prove libere 2

Ore 24.30: Paddock Live

Ore 1.00: conferenza stampa Team Principal

Sabato 6 maggio

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: F1 – prove libere 3

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.15: #skymotori

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 22: qualifiche (differita su TV8 dalle 23.30)

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

Domenica 7 maggio