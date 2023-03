Formula 1 GP Arabia Saudita: dove vederlo in diretta tv, a che ora e le repliche su TV8

La Formula 1 GP Arabia Saudita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport mentre sul canale Tv 8 del digitale terrestre si potranno vedere le repliche sia delle qualifiche sia della gara. L’appuntamento con la seconda gara stagionale del campionato 2023 sta, dunque, per tornare e farà capolino a Gedda, in Arabia Saudita, per la precisione sul tracciato del Jeddah Corniche Circuit.

Il Gran Premio di Formula 1 GP in Arabia Saudita

Il tracciato del tracciato del Jeddah Corniche Circuit dove dal prossimo 17 e fino al 19 marzo si disputerà la seconda gara della stagione 2023 del Moto GP ha il più alto numero di curve tra quelli previsti dal campionato mondiale F 1 – 11 a destra e 16 a sinistra, per un totale di 27 curve – ed è il più veloce dei tracciati cittadini. Il team Ferrari confida un un fine settimana di gara che possa dare fiducia ai piloti a seguito dei magri risultati ottenuti al Gran Premio del Bahrain. In merito, non è da escludere che le suddette caratteristiche veloci del circuito potrebbero potrebbero agevolare i piloti della rossa Sainz e Leclerc. Ancora una volta, inoltre, la maggiore competizione si avrà con Max Verstappen, il quale ha già dichiarato di puntare alla vittoria del terzo titolo mondiale. Ma dove sarà possibile guardare la gara e le qualifiche?

Diretta e repliche

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva per Sky Sport mentre andrà in onda in chiaro sul canale Tv 8 del digitale terrestre, dove sarà possibile vedere le repliche. Ricordiamo poi a tutti gli appassionati che il weekend di gara si giocherà dal 17 al 19 marzo prossimo. Ecco di seguito gli orari della diretta su Sky Sport e quelli delle repliche su Tv 8.

Trasmissione in diretta su Sky Sport

Prove Libere 1: venerdì 17 marzo ore 14:30

Prove Libere 2: venerdì 17 marzo ore 18:00

Prove Libere 3: sabato 18 marzo ore 14:30

Qualifiche: sabato 18 marzo ore 18:00

Inizio gara: domenica 19 marzo ore 18:00

Trasmissione in differita su TV8