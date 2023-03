A che ora e dove vedere la Formula 1 GP Arabia Saudita-Jeddah: orari e canali

Torna domenica un altro appuntamento con la Formula 1, il secondo della stagione, che fa tappa in Arabia Saudita. A partire da ieri, 16 marzo e fino a domenica 19 marzo, sarà possibile seguire tutto ciò che concerne questa seconda tappa della stagione di F1, si tratta del Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Dove si può seguire la Formula 1?

Dopo le prove libere del venerdì, sabato arrivano la Sprint Race di Formula 2 alle 16.05 e le qualifiche di Formula 1, in programma alle 18. Domenica, invece, la gara di F1 prende il via alle 18, e potrà essere seguita live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in differita dalle 21.30 su TV8.

Una pista difficile

I piloti si sfideranno su 50 giri per un totale di 308,450 chilometri. Il tracciato sarà impegnativo, ha infatti ben 27 curve, il più alto numero tra quelli del calendario del campionato, di cui 11 a destra e 16 a sinistra. E già da oggi, venerdì 17 marzo, hanno preso il via – la prima alle 14 e 30, la seconda alle 18 – le due sessioni di prove libere. Sabato toccherà alle terze libere e alle qualifiche. Mentre solo domenica verrà disputato il Grand Premio dell’Arabia Saudita.

Si annuncia una gara avvincente: Leclerc pronto a dare battaglia nonostante la penalizzazione

La gara si annuncia avvincente, con un Max Verstappen che dopo la vittoria del GP del Bahrain, cercherà di fare il bis. Non si tratterà di un trionfo che gli verrà agevolato da Ferrari e Mercedes che sono pronte a dare battaglia. I tifosi aspettano con ansia di vedere Charles Leclerc che, dopo il ritiro in Bahrain, parte con una penalizzazione di 10 posizione in griglia. E il pilota della Ferrari per questo weekend salirà sulla SF-23 che avrà una nuova ala posteriore mono-pilone, una nuova ala anteriore e il fondo modificato nella zona del bordo laterale.