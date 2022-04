GP Imola, diretta qualifiche e gara, dove vedere il Gran Premio F1 in tv e streaming

Gp Imola. La stagione sembra essere iniziata alla grande per la Ferrari: dopo la vittoria di Charles Leclerc a Melbourne, la Ferrari punta a raddoppiare il risultato per i tifosi della rossa. Questo fine settimana ci aspetta un altro imperdibile appuntamento con il Gran Premio di Imola: ecco tutte le specifiche e gli orari delle gare. Si tratta del quarto appuntamento con la stagione, e ci sarà anche l’amatissimo Sprint Race.

GP di Imola: gli orari del week end

Venerdì 22 aprile

Prove Libere 1 si disputeranno alle ore 13:30 – 14:30

Qualifiche ci saranno alle ore: 17:00 – 18:00

Sabato 23 aprile

Prove libere 2 previste per le ore 12:30 – 13:30

Sprint Race, alle ore 16:30 – 17:30 (orari su TV8 da confermare)

Domenica 24 aprile

Gara ufficiale e piena di adrenalina prevista per le ore 15:00 (orari su TV8 da confermare)

Tutto quello che c’è da sapere sul circuito

Il nome è tutto un progetto e, forse una promessa per tutti: Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il luogo non è da meno in quanto a storia: Imola. L’Emilia Romagna è senza dubbio la patria e la terra dei motori fiammanti per eccellenza, così come lungamente dimostrato anche dalla sua storia. Le prime prime gare furono disputate su circuiti improvvisati nel dopoguerra. Il grande progetto di una pista professionale arriva solamente nel 1950, e da allora è la storia a parlare: Il 19 ottobre 1952, solo per citare la prima delle tante date indimenticabili, la pista fu provata per la prima volta, dai piloti Farina, Villoresi ed Ascari alla guida di due vetture Sport 340. Non ci rimane che vedere domenica come proseguirà la Storia di questa fantastica località.