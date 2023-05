Quando e dove ci sarà la finale di Europa League 2023? Data, biglietti, orario e dove vederla in tv

La grande finale che decreterà i campioni d’Europa si terrà a Budapest, nella Puskas Arena, il 31 maggio 2023. Date tali premesse, insomma, sono altissime le probabilità di vedere un’italiana in finale, con Juventus e Roma che dovranno affrontare rispettivamente Siviglia e Bayer per avere così la possibilità di accedere alla finale in Ungheria. Ricordiamo, inoltre, che l’ultima volta che una squadra italiana è volata in finale è stato nel 2020, con l’Inter purtroppo sconfitta proprio dai cugini ispanici del Siviglia. L’ultima vittoria, invece, risale al 1999: quando ancora l’Europa League si chiamava ancora Coppa UEFA, a vincere in quella occasione fu il Parma.

I biglietti per la finale

Per quanto riguarda, invece, i biglietti per la finale di Europa League che si terrà a Budapest, questi sono già disponibili e saranno acquistabili fino alle 14 del 28 aprile: i tagliandi sono in vendita sul sito ufficiale UEFA.com e sono stati suddivisi in 4 diverse categorie: dai 40€ della categoria 4 fino ai 150€ della categoria 1. Ecco, ora, il comunicato ufficiale direttamente dal sito UEFA: “Un totale di 46.800 biglietti su 63.000 (la capienza dello stadio per la finale) saranno a disposizione dei tifosi e del pubblico generico per l’acquisto. Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 15.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti tagliandi saranno messi in vendita tramite UEFA.com. Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste viene gestito dai club coinvolti. I biglietti rimanenti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alla UEFA, alle federazioni nazionali affiliate alla UEFA, ai partner commerciali e alle emittenti televisive. Per il processo di vendita su UEFA.com, i biglietti non saranno venduti in base all’ordine di arrivo ma attraverso un’estrazione che verrà effettuata al termine del periodo di richiesta biglietti. Nel portale dei biglietti, i richiedenti possono scegliere se partecipare all’estrazione in ogni caso o solo se la loro squadra si qualifica. Per l’estrazione, la quota di biglietti sarà ripartita equamente tra questi due gruppi di richiedenti, tenendo conto del numero di domande ricevute all’interno di ciascun gruppo.”