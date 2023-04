Quando si giocano le semifinali di Europa League e Conference 2023: Juve Siviglia e Roma Bayer Leverkusen, data, orario partite, dove vederle in tv

Notti magiche come cantavano Gianna Nannini ed Edoardo Bennato qualche anno fa per le italiane impegnate in Champions League, Europa League e Conference. Milan e Inter (che si affronteranno tra loro), Juventus, Roma e infine la Fiorentina, l’Italia calcistica è di nuovo tra le migliori d’Europa. Adesso però c’è da fare i conti con l’ultimo ostacolo: la semifinale dopo aver visto il programma di Champions vediamo adesso quando si disputeranno le semifinali di Europa League e Conference League.

Quando giocano Juventus Siviglia e Roma Bayer Leverkusen di Europa League, data semifinali 2023

Partiamo dall’Europa League. Più agevole, seppur con qualche brivido, il passaggio del turno della Juventus che ieri sera, pareggiando contro lo Sporting Lisbona 1-1 – dopo il successo in casa all’andata – si è guadagnata l’accesso alle semifinali dove incontrerà ora il Siviglia. Anche la Roma, con una grande rimonta, è riuscita a passare il turno ribaltando la sconfitta nel primo incontro al termine di una partita assolutamente per cuori forti. Alla fine gli uomini di Mourinho, seppur ai supplementari, sono riusciti a battere il Feyenoord 4-1. Per loro adesso ci sarà il Bayer. Ecco allora il programma completo delle semifinali di Europa League 2023:

Juventus Siviglia – andata giovedì 11 maggio 2023, ore 21.00

Siviglia Juventus – ritorno giovedì 18 maggio 2023, ore 21.00

Roma – Bayer Leverkusen – andata giovedì 11 maggio 2023, ore 21.00

Bayer Leverkusen – Roma – ritorno giovedì 18 maggio 2023, ore 21.00

Dove vedere le semifinali di Europa League 2023 in tv e in streaming (anche in chiaro)

Al momento non è ancora stata stabilita la copertura televisiva degli eventi in chiaro anche se, lo ricordiamo, la diretta sarà assicurata sempre da Dazn e Sky. Una partita invece per turno, considerando però anche la Conference, sarà trasmessa su Tv8. Aggiornamenti pertanto nei prossimi giorni.

Quando gioca la semifinale di Conference 2023 Fiorentina Basilea

A passare il turno, raggiungendo così le altre squadre italiane, è stata anche la Fiorentina, impegnata in Conference. Mai però i viola, in virtù del sonoro 1-4 rifilato ai polacchi del Lech all’andata, avrebbero ipotizzato una partita così difficile considerando che ad un certo punto la squadra era andata sotto 3-0, punteggio che avrebbe prolungato il match ai supplementari. Un incubo per la Fiorentina, spezzato poi dalle reti di Sottil e Castrovilli che hanno riportato la barra della qualificazione dalla propria parte.