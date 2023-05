Biglietti finale Europa League 2023: quando escono, costo e dove comprarli

Ancora settimane all’insegna dello sport con i riflettori puntati sì sulla finale di Champions League, che si giocherà sabato 10 giugno a Istanbul tra Inter e Manchester City, ma anche sull‘Europa League con la Juventus e la Roma di Mourinho che sognano di poter arrivare a Budapest. E la domanda dei tifosi è solo una, in queste ultime ore: a che ora e quando escono i biglietti per la finale di Europa League? Ecco tutte le informazioni utili per non farsi trovare impreparati.

Dove e come comprare i biglietti per la finale di Europa League

In corsa per la finale di Europa League ci sono, come è ben noto a tutti, due squadre italiane: da una parte la Juventus, dall’altra la Roma. Nel match di andata i bianconeri hanno pareggiato 1-1 con il Siviglia, mentre i giallorossi hanno avuto la meglio sul Bayer Leverkusen. E ora la domanda dei fan, in attesa di capire chi si giocherà la finalissima del 31 maggio, è solo una: come fare per acquistare i biglietti? La finale, lo ricordiamo, si giocherà alla Puskas Arena di Budapest e il fischio d’inizio sarà alle 21 mercoledì 31 maggio.

Costo biglietti

Lo stadio di Budapest ha una capienza di 63.000 spettatori e lo scorso 28 aprile l’Uefa ha dichiarato conclusa la prima fase della vendita dei biglietti: 16.200 tagliandi sono stati staccati, quindi restano a disposizione dei tifosi 46.800 biglietti. Che saranno suddivisi: 15.000 per ciascuna squadra finalista, mentre i restanti saranno destinati alla struttura organizzativa locale, alla UEFA, alle federazioni nazionali, ai giornalisti. I biglietti per ciascuna squadra finalista saranno gestiti dai club, quindi o dalla Juventus o dalla Roma. Altri, invece, si potranno acquistare sul sito ufficiale della Uefa. Ma ecco i prezzi:

Categoria 4: 40 euro

Categoria 3: 65 euro

Categoria 2: 100 euro

Categoria 1: 150 euro.

I biglietti per gli spettatori con disabilità costano 40 euro.