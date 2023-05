Finale Europa League, Dybala ci sarà? Cosa ha detto Mourinho

Si avvicina la finale di Europa League, con la Roma che spera di poter riavere tutti i giocatori della rosa a disposizione per la storica sfida col Siviglia. Tra gli infortunati, Josè Mourinho spera di recuperare soprattutto Paulo Dybala, uno dei giocatori più talentuosi e rappresentativi della squadra. Ci sarà bisogno delle sue magie per la partita, davanti un Siviglia che non ha mai persona una finale legata a questa competizione.

Dybala sarà presente per la finale di Europa League?

Tutto lascia presumere che il giovane giocatore argentino sarà purtroppo assente, poiché è fermo per l’ennesimo infortunio riportato in questa stagione. Dybala ci terrebbe a giocare, soprattutto per ingigantire la bacheca dei trofei dopo la vittoria della Coppa del Mondo con l’Argentina. Ma le condizioni del ragazzo, purtroppo per i tifosi giallorossi, rischiano di bloccarlo ancora una volta, costringendolo a vedere la storica finalissima di Budapest in tribuna con i dirigenti della squadra.

I problemi di Mourinho per Budapest

Con grande sorpresa, Mourinho non è molto ottimista sulle condizioni del giocatore. I medici gli hanno detto chiaramente come “Paulo difficilmente recupererà in vista di Budapest”, in un’emergenza rosa che si presenta nel peggior momento possibile. Oltre a Dybala, infatti, la squadra deve fare i conti con altre pesanti assenze tra i titolari. Il mister giallorosso, alla Gazzetta dello Sport, spiega: “Dybala? Non credo ci sarà per la finale. Con la Viola l’ideale sarebbe non giocare”.

Il fantasista argentino servirebbe in finale

Josè Mourinho prosegue dicendo: “Sarebbe già positivo averlo in panchina a Budapest. Il mio focus è sull’Europa League. Da Paulo non mi aspetto niente, se potesse andare in panchina e aiutarci come ha fatto contro il Feyenoord sarebbe già positivo. Se mi può dare 15-20′ del suo sforzo, io sarò contento. La verità è che oggi c’era un gruppo in campo, un altro gruppo con Spinazzola e Karsdorp che hanno fatto individuale e Paulo no. Sabato non sarà convocato, come Pellegrini, ma Lorenzo giocherà sicuro in finale”.