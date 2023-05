Finale Europa League Siviglia Roma in tv, Dazn, Sky o Tv8? Dove vedere la partita (anche in chiaro)

Oggi è il gran giorno della finalissima di Europa League 2023, la sfida senza appello tra Siviglia – pluri vincitrice della manifestazione – e Roma. Per i giallorossi si tratta di un match doppiamente importante: sia per il trofeo in sé, che sarebbe il secondo consecutivo dopo la Conference dello scorso anno, sia perché garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Insomma, la classica partita che “vale una stagione” (come del resto per gli spagnoli). In città è già esplosa la febbre europea e per chi vorrà seguire la partita insieme ad altri tifosi sono stati allestiti diversi maxi schermi. Che dire invece di chi resterà a casa? Dove sarà possibile vedere Roma Siviglia in tv?

Dove vedere Siviglia Roma finale Europa League 2023

Quest’anno l’Europa League è stata trasmessa da varie emittenti: per quanto riguarda le pay tv tutte le partite sono state mandate in onda da Sky, e quindi su NowTv e Sky Go in streaming, e da Dazn. La finale 2023 non farà eccezione e dunque anche l’ultimo atto del torneo sarà visibile per gli abbonati. Come accaduto per le semifinali sarà possibile tuttavia vedere il match anche in chiaro: ma non su Tv8 (così come è stato per tutta la stagione anche se a rotazione tra le italiane), bensì su Rai 1. Il fischio di inizio è previsto per stasera, mercoledì 31 maggi 2023, alle ore 21.00.

Probabili formazioni Siviglia Roma, ultime dai campi

Ultime ore prima dell’incontro e sale l’attesa anche per conoscere l’11 che sceglierà Mourinho per tentare l’assalto alla coppa. Un nome su tutti tiene col fiato sospeso i tifosi, quello di Dybala: secondo le ultime indiscrezioni il fantasista dovrebbe essere della partita, vediamo se dal 1′ o meno. El Shaarawy reclama una maglia da titolare soprattutto considerando il momento di forma (in gol anche a Firenze). Anche Spinazzola dovrebbe essere recuperato. In avanti dovrebbe toccare invece ad Abraham.

Roma 3-4-2-1

Rui Patricio Mancini Smalling Ibanez Celik Cristante Matic El Shaarawy Wijnaldum Pellegrini Abraham

Siviglia 4-2-3-1