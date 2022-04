Doppia laurea: da oggi ci si può iscrivere a due corsi contemporaneamente

Doppia laurea, da oggi è possibile frequentare due corsi contemporaneamente. Per gli amanti dello studio, per chi ha più di una passione o semplicemente per gli indecisi, la nuova legge sarà una grande opportunità. Il ministro Messa lo considera “un grande risultato”.

Doppia laurea: cambia l’università italiana

Si potranno frequentare due corsi di laurea differenti presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale. L’ordinamento riguarderà anche i corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni di formazione artistica, coreutica o musicale.

Ci sarà solo un limite. Non ci si potrà iscrivere a due corsi appartenenti alla stessa classe o ai corsi di specializzazione medica.

Via libera del Senato e le dichiarazioni del ministro Messa

Il disegno di legge che permette di iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea diventa realtà grazie al via libera definitivo del Senato. Sono stati 178 i voti favorevoli, solo 5 i contrati e 4 le astensioni.

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, dichiara: “Un grande risultato che consente all’Italia di poter fare un passo in avanti per quanto riguarda la formazione universitaria italiana. Ora siamo in linea con il contesto internazionale che potrà garantire ai giovani una nuova opzione”.