Doppio suicidio marito e moglie, la coppia seguiva la setta Ramtha: ecco cosa sappiamo

Continuano gli aggiornamenti sulla vicenda dei due anziani, romani, trovati senza vita nella loro casa estiva in provincia di Forlì-Cesena. La storia è diventata un vero e proprio giallo. Ci sono ancora vari punti da chiarire ma sembrerebbe che l’ipotesi doppio suicidio sia sempre quella più plausibile e che i due appartenessero alla setta Ramtha, la setta che attende l’Apocalisse.

Chi erano Paolo Neri e Stefania Platania

Come riporta IlGazzettino, Paolo Neri, 67 anni, e la moglie Stefania Platania, 65 anni, sono due ex dipendenti del Senato che si trovavano in pensione. L’uomo era originario di Marino mentre la donna della Capitale. Per togliersi la vita ciascuno avrebbe usato la propria pistola, posseduta regolarmente. Alcuni sostengono che dietro il motivo del suicidio ci fosse “la paura della fine del mondo”. Questo perché la setta che, frequentemente ospitavano, sarebbe portatrice di questi pensieri.

L’allarme è partito dai figli. Non riuscivano a contattare i genitori da un po’ di tempo. Anche gli amici di Spinello erano preoccupati. Non si erano presentati a una riunione e questo è sembrato strano a tutti. Poi l’arrivo dei vigili del fuoco e dei Carabinieri di Meldola. Nella loro abitazione hanno trovato il bigliettino: “nella speranza di trovare un posto migliore”. Da qui si cercano di collegare tutti i punti.

Spinello, la setta e la fine del mondo

I loro corpi sono stati ritrovati morti sul letto. Accanto le loro pistole. Poi il collegamento alla setta Ramtha. La setta che preannunciava la fine del mondo. Non si può ancora aere conferma che i due ci appartenessero però, da un po’ di tempo, Spinello ospita una settantina di appartenenti alla Scuola di Illuminazione Ramtha (Ramtha’s School of Enlightenment). Ci sono stati eventi anche da 2mila persone e nella frazione sono davvero conosciuti. Sembrerebbe addirittura che la decisione dei due di prendere la casa delle vacanze nella provincia fosse dovuta da uno di questi incontri.

La setta Ramtha

Da una decina di anni l’attività sta proseguendo sul web ma le tradizioni vengono ricordate anche in paese. A tal proposito alcune testimonianze ricordano la costruzione o la ristrutturazione di numerose ville e villette dotate di bunker sotterranei e grandi cisterne per l’accumulo di acqua. Per la scuola di Illuminazione il mondo sarebbe finito il 21 Dicembre 2012. E da qui la pressione di finire tutti i lavori in tempo. Spinello però sarebbe stato uno dei luogo che si sarebbe salvato.

Gli indizi nel loro appartamento

Un altro indizio che potrebbe confermare la tesi principale, è lo “stemma” del giglio nella porta della casa vacanze dei coniugi. Esattamente lo stesso stemma che riporta anche la scuola d’Illuminazione. Ma ancora niente è certo.