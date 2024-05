L’annuncio è arrivato dalla famiglia del giornalista, che il 28 aprile scorso, ospite da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ per presentare il suo libro ‘Le parole per dirlo’, aveva rivelato di essere affetto da mesotelioma pleurico, un tumore “molto cattivo” provocato dall’esposizione all’amianto.

Addio al giornalista Franco Di Mare

È morto il giornalista Franco Di Mare, lo annuncia la famiglia con una nota. ”Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie”.

Il giornalista, il 28 aprile scorso, in collegamento con Fabio Fazio, aveva parlato – per la prima volta – del tumore che lo ha colpito tre anni fa, il mesotelioma. Tutto aveva avuto inizio con una fitta tra le scapole, poi quella diagnosi, difficile persino da pronunciare, e le cure, che con questo tipo di malattia non hanno grande efficacia. Il mesotelioma è un tumore molto aggressivo e colpisce le cellule delle membrane che rivestono gli organi interni. “Ho un tumore che non lascia scampo. Mi resta poco da vivere, quanto non lo so. Però non mollo. Confido nella ricerca” aveva detto il giornalista.

Di Mare aveva legato la sua malattia all’esposizione all’amianto durante le missioni nei Balcani, dove venivano utilizzate armi all’uranio impoverito. Se inalato, l’uranio può causare il mesotelioma, un tumore legato proprio alla presenza di amianto nell’aria. Il periodo di incubazione può durare anche 30 anni, rendendo difficile individuare la causa esatta.

In occasione dell’intervista sul Nove, il giornalista aveva rivelato che la vecchia dirigenza Rai si era dileguata dopo la scoperta della malattia. Ex inviato di guerra, conduttore e poi direttore di RaiTre, Franco Di Mare ha vissuto gran parte della sua carriera giornalistica in Rai dopo gli inizi a “L’Unità” e “Radiocor”.